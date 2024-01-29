К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.20 комментариев
Захарова ответила на жалобы участников «голой вечеринки» Ивлеевой
Захарова: Организаторы «голой вечеринки» Ивлеевой сами привлекли к себе внимание
Создатели «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» сами приглашали представителей прессы и давали интервью, там присутствовали и телеканалы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления о «приватном» характере мероприятия.
На фото и видео «четко видно», что организаторы сами пригласили СМИ, там есть камеры телеканалов с официальными лицензиями, указала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее слова, «без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы».
Дипломат отметила, что ее впечатлили публикации на тему «приватного» характера вечеринки, и про то, что кадры с нее «слиты в сеть», а само «закрытое мероприятие» просочилось в интернет, «поневоле» став достоянием общественности.
«Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости, Господи, доносов. Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое?», – задала риторический вопрос Захарова.
Организаторы, судя по составу присутствовавших медиа, «очень хотели», чтобы о них говорила массовая аудитория, заключила она.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.