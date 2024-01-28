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    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    11 комментариев
    28 января 2024, 06:49 • Новости дня

    Треть фишинговых писем в России в 2023 году рассылались от имени госструктур

    «Спецсвязь»: Треть фишинговых писем в России в 2023 г рассылались от имени госструктур

    Tекст: Денис Тельманов

    Треть фишинговых писем от мошенников в России рассылались в 2023 году от имени государственных и силовых структур, в том числе правоохранительных органов, МЧС, военкоматов и различных министерств, сообщили в главном операционном центре «Спецсвязи».

    «За последний год сильно возросло количество электронных фишинговых писем от имени военкоматов, различных министерств, правоохранительных органов, МЧС и других государственных структур. На такую долю мошеннических атак приходится около 30%», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что оставшаяся доля писем поступала от имени лотерей, популярных магазинов и торговых площадок, а также банков.

    Ранее россиян предупредили о возобновлении рассылки фишинговых писем от имени Федеральной службы судебных приставов.

    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

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    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    26 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о постоянных обстрелах позиций ВСУ и больших потерях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

    ВС России атакуют позиции ВСУ в районе Вербового и Работина с использованием FPV-дронов, дронов со сбросами и минометами, рассказал Винник, передает ТАСС. Постоянные обстрелы осложняют эвакуацию тел погибших, добавил он.

    По словам военнопленного, подразделение постоянно несет потери, несмотря на то, что не предпринимает никаких активных действий. Винник также пожаловался на плохое психологическое состояние солдат.

    «Люди устали уже, долго на выезде. Скажем так, психологическое состояние ниже нормы. <…> По штату 118 [человек в роте], фактически сейчас человек 40. В декабре было пополнение – взвод», – рассказал он.

    Винник также рассказал о том, как к украинским военнослужащим относятся в плену в России. «Относятся нормально к нам. Медицинскую помощь оказали, перебинтовали, сделали снимки. Осколки все не доставали, потому что близко к сухожилию. Сказали, что, если пока не беспокоит, нет необходимости все доставать», – сказал он.

    Ранее украинский пленный Петр Котельник рассказал о шантаже военкоматов.

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    27 января 2024, 17:13 • Новости дня
    В МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на срыв Киевом обмена военнопленными из-за атаки на Ил-76 Москва продолжит работу над возвращением находящихся в плену российских военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», – сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что не следует полностью доверять Киеву в подобных вопросах, поскольку передаваемая украинской стороне информация «может быть использована во вред».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевшему крушение в Белгородской области, стреляли из американской или французской системы ПВО.

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    27 января 2024, 06:15 • Новости дня
    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных дронов

    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Рота операторов беспилотных летательных аппаратов сформирована в составе группировки войск «Запад», бойцы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, сообщает Минобороны России.

    «После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», – привели в Минобороны пример боевого применения дронов.

    Российское военное ведомство отмечает, что ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

    Также в Минобороны России подчеркнули, что опыт проведения спецоперации показал эффективность беспилотников, причем как в разведке, так и для поражения огневых точек, складов и укреплений противника.

    При этом характеристики и тактику применения дронов российские военные  продолжают совершенствовать прямо на передовой, подчеркнули в военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км в час и может находиться в воздухе в до 1,5 часов на высоте до 5 км и до 50 км от базы.

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    27 января 2024, 08:00 • Новости дня
    В Краснодарском крае создали реанимобиль для дельфинов

    В Краснодарском крае создали реанимобиль для выбрасывающихся на берег дельфинов, его начнут использовать в феврале

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый реанимобиль для дельфинов появится на Черноморском побережье Краснодарского края в феврале 2023 года, автомобиль завершают оборудовать спасательными устройствами, сообщила научный руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.

    «Первый в Краснодарском крае реанимобиль будет подготовлен к началу сезона выбросов дельфинов. К сожалению, такой сезон наступает каждый год», – рассказала Денисенко ТАСС.

    По словам Денисенко реанимобиль будет оснащен лабораторным оборудованием для биохимических и гематологических исследований крови животных, а также портативным УЗИ-аппаратом, лекарствами для дельфинов,  снаряжением для добровольцев, носилками, баллонами.

    Также на борту реанимобиля будет складная ванна, предназначенная для ветеринарных манипуляций и транспортировки животных в стационарный центр, который планируется открыть для лечения морских животных.

    По словам Денисенко, сезон выброса дельфинов на берег в Черном море наступает весной и длится до середины лета. Только в 2022 году на черноморском побережье погибло около 600 китообразных, основной причиной гибели стала эпизоотия вирусной инфекции.

    При этом 20-ти выбросившимся на берег в крайнем критическом состоянии дельфинам ветеринарам удалось оказать помощь, а шесть из них – выходить и выпустить в море.

    Ранее сообщалось, что власти Севастополя организовали операцию по спасению выпущенных из дельфинария афалин, не приспособленных для жизни в природе.

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    25 января 2024, 13:54 • Новости дня
    Студенты: Всемирный фестиваль молодежи поможет усилить сотрудничество разных стран

    Студенты рассказали об ожиданиях от Всемирного фестиваля молодежи

    Студенты: Всемирный фестиваль молодежи поможет усилить сотрудничество разных стран
    @ Виктор Драчев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Всемирный фестиваль молодежи подарит участникам немало эмоций, смыслов и новых идей. Масштаб мероприятия поражает уже сейчас. Это реальная возможность наладить контакты с представителями других стран и показать свое государство на достойном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД в День студента рассказали учащиеся вузов, которые станут участниками предстоящего Всемирного фестиваля молодежи.

    «Я ожидаю от Всемирного фестиваля молодежи красок, эмоций и полезных коммуникаций, которые помогут расширить возможности. Это поможет убрать те ненужные рамки, которые ставят некоторые другие страны. Жду больше смыслов и новых идей», – отметил Дмитрий Стулов, студент второго курса Самарского государственного экономического университета.

    «Стараюсь больше рассказывать о предстоящем мероприятии другим студентам. Я уже подал заявку на то, чтобы стать амбассадором фестиваля», – добавил собеседник.

    По его словам, благодаря фестивалю будут расширены контакты для сотрудничества среди международных молодежных организаций. «У нас будет возможность усилить сотрудничество с другими странами, наладить предпринимательские контакты, вместе организовать стартапы. Мы должны сообща начинать созидательную деятельность», – считает Стулов. – «Молодежь должна понимать, что она может создавать команды и сообщества вне зависимости от того, в каких странах она живет».

    Он уверен, что молодежный форум «станет первым шагом к формированию новых содружеств, которые должны взаимодействовать на уровне простых граждан, студентов, а не только министров и дипломатов». «Это в первую очередь формирование нового мирового порядка, но не только с участием политиков, но и обычных граждан», – пояснил Стулов.

    «Хочется взять от фестиваля максимум, побывать на всех интересных мне дискуссиях, образовательных программах. Будет много площадок, где ребята покажут свои умения. Итоги фестиваля в стократ превзойдут ожидания, потому что масштаб поражает – более 20 тыс. участников, половина из которых – иностранные граждане», – рассказала Ольга Рябущенко, студентка второго курса Донского государственного технического университета (ДГТУ).

    Она отметила, что не только для нее, но и для многих других студентов этот фестиваль – уникальная возможность побывать на событии мирового уровня. «Не каждый день удается увидеться с ребятами из других стран. Каждый из нас поедет на фестиваль с определенными идеями, проектами, которые хочет реализовать с новой командой. У каждого участника есть уникальный набор качеств, которые пригодятся в том или ином проекте. А участие студентов из-за рубежа создает понимание того, что в наших руках есть возможность строить будущее не только своей страны, но и всего мира», – уверена спикер.

    Кроме того, студентка ДГТУ рассчитывает узнать о том, как организована молодежная политика в других странах и какая мотивация у студентов-иностранцев. «Я уверена, что иностранным студентам будет интересно узнать о наших возможностях. И хотелось бы, чтобы они приезжали в Россию чаще, становились участниками других форумов», – подчеркнула Рябущенко.

    «Наверное, как и все студенты, я понимаю, что Всемирный фестиваль молодежи призван объединить молодое поколение. И я считаю, это очень большая ответственность, которую нам разрешила на себя взять Россия», – добавляет Жан-Пьер Ондай Отсума, член генеральной ассамблеи Консультативного Совета по делам молодежи Республики Конго по России и юрисдикции, президент ассоциации африканских студентов РУДН.

    «У каждого из нас появилась возможность представить свою страну. И я, как представитель народов Африки, также постараюсь сделать все возможное со своей стороны, чтобы мы выглядели достойно. Это шанс выразить все то, что нас волнует, о чем мы думаем и к чему стремимся», – рассказывает он.

    «В целом студенты ждут от мероприятия многого, в том числе различных предложений для развития молодежи. Также это отличная возможность завести новые знакомства и контакты с представителями разных стран. И не зря говорят, что молодежь – это будущее каждого государства», – заключил собеседник.

    В феврале-марте 2024 года в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), указ об этом подписал президент Владимир Путин. Форум станет символом открытости России миру и позволит участникам из разных стран почувствовать себя на одной волне.

    В фестивале примут участие 20 тыс. специалистов в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников.

    Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении ВФМ будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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    27 января 2024, 10:25 • Новости дня
    Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО

    Волонтер Победы Рябова: Задача потомков жителей блокадного Ленинграда – защитить историю России от переписывания

    Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО
    @ Сергей Шиманский/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Между защитниками блокадного Ленинграда и нынешней молодежью есть связь поколений: ветераны выстояли 80 лет назад, а продолжатели их дела сейчас сражаются с неонацизмом в зоне спецоперации, сказала газете ВЗГЛЯД Анастасия Рябова, исполнительный директор движения «Волонтеры Победы». В субботу в Санкт-Петербурге отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

    «Сейчас, на мой взгляд, как никогда актуально помнить прошлое своей страны, своей семьи. Мы видим, как наши противники каждый день пытаются переписать историю. Но я также вижу, как современное российское общество, а главное – молодое поколение, противостоит этому», – сказала Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

    «В рядах «Волонтеров Победы» на данный момент более 700 тыс. человек из самых разных уголков России и еще 59 стран. И каждый день эти ребята проводят памятные мероприятия, помогают ветеранам, знакомят подрастающее поколение с историей, – продолжила собеседница. – Прямо сейчас в Санкт-Петербурге собрались потомки защитников Ленинграда, участники международного слета «Внуки Победы. Ленинград». Каждый из них знает историю своего предка и гордится ею. Это ли не показатель того, как общество хранит историю и заботится о ней?».

    Рябова отметила также, что «защищать нашу историю и противостоять фейкам – это, как минимум, наша обязанность перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны боролся за мир, и перед современными героями, которые в зоне СВО борются с нацизмом».

    «Смогли бы мы посмотреть в глаза нашим прадедушкам, если бы во всем мире считали, что Советский Союз не сражался с нацистами и не внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне? Готовы ли мы жить в мире, где наши дети не будут знать историю настоящих героев? Лично я уверена, что мы такого не допустим. От нас и наших действий зависит наше будущее», – подчеркнула исполнительный директор «Волонтеров Победы».

    Рябова отмечает, что участники спецоперации на фронте продолжают миссию своих предков по борьбе с угрозой нацизма. Она напомнила, что «среди наших ребят есть те, кто добровольно ушел на фронт». «И во многом к этому решению их подтолкнуло знакомство с ветеранами Великой Отечественной войны и очевидцами тех событий. И нынешние бесстрашные и отважные поступки наших бойцов на передовой прекрасно демонстрируют, что связь поколений есть», – добавила собеседница.

    По мнению Рябовой, Европа забыла уроки Второй мировой войны и поддержала возрождение нацизма в новой форме. «Возможно, нашим европейским коллегам проще забыть, нежели признать силу Советского Союза в прошлом и мощь России в настоящем. Думаю, наши поступки красноречивее всего показывают нашу позицию к действительности. Мы вместе с нашими бойцами, и делаем все возможное, чтобы победа наступила как можно быстрее», – убеждена спикер.

    В субботу в Санкт-Петербурге проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В них участвуют представители из 37 стран и 50 регионов России. Самыми значимыми и массовыми мероприятиями станут торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинг-реквием на «Газпром-Арене». Ожидается более 40 тыс. зрителей. На Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретро-техники, а на фасаде Главного штаба готовят к показу видеоспектакль. Завершит празднование салют над Петропавловской крепостью.

    Напомним, 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята. Блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, она стала самой кровопролитной в истории человечества.

    По подсчетам историков, за это время фашисты сбросили на город 107 тыс. авиабомб и выпустили 150 тыс. снарядов, погибло 632 тыс. человек (по другим данным эта цифра достигает 1 млн).

    Несмотря на осаду, в городе работало свыше 200 предприятий, в том числе семь судостроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции.

    Снабжение города осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали через Ладожское озеро, ленинградцы называли ее Дорогой жизни. В навигационные периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава – по ледовой дороге на автотранспорте. По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. Всего за время функционирования магистрали по ней были эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. т грузов.

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    28 января 2024, 01:53 • Новости дня
    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в школе

    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в пункте временного размещения в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцы дома в Ростове-на-Дону, в котором обрушилась часть стены подъезда, останутся ночевать в пункте временного размещения, который развернут в школе №82, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

    «26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам», – приводит ТАСС сообщение Логвиненко.

    По его словам, сейчас в пункте размещения находятся 53 жителя разрушевшегося дома, в воскресенье, 28 января жильцов дома расселят в «маневренный фонд на улице Уланской».

    Всего расселению подлежат 155 семей, 140 из них собственники квартир, остальные наниматели, сообщил глава администрации города. По его словам, для ликвидации последствий обрушения в доме введен режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону в пятиэтажном жилом доме, жильцы были эвакуированы. Из дома были эвакуированы 80 человек.

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    25 января 2024, 10:32 • Новости дня
    В Белгороде отменили ракетную опасность

    Мэрия: В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

    Tекст: Александра Юдина

    Предупреждающий жителей Белгорода и Белгородского района об угрозе ракетного удара сигнал воздушной тревоги отменен, сообщила мэрия города.

    «Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», – отмечается в Telegram-канале мэрии.

    Ранее в четверг жителям Белгорода и Белгородского района объявили о ракетной опасности, призвав оставаться дома и не подходить к окнам.

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    25 января 2024, 10:03 • Новости дня
    В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

    Мэрия: В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

    Tекст: Александра Юдина

    Жителям Белгорода и Белгородского района объявили о ракетной опасности, сообщают мэрия города.

    В Белгороде и Белгородском районе запущено оповещение ракетной опасности, власти призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».

    Накануне в Белгороде объявляли ракетную опасность, позднее над территорией Белгородской области сбили беспилотник ВСУ.

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