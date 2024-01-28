Выступление Джо Байдена в Южной Каролине прерывали несколько раз

Выступление Джо Байдена перед сторонниками в Южной Каролине несколько раз прерывалось выкриками из толпы

Tекст: Денис Тельманов

Сначала женщина стала выкрикивать лозунги в поддержку Палестины, после чего охрана вывела ее из зала. Затем речь Байдена прервали климатические активисты, которые призывали президента объявить чрезвычайное положение, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию встречи.

Отмечается, что каждый раз выкрики подавлялись речевками сторонников Байдена, которые начинали скандировать «еще четыре года» и другие лозунги в поддержку президента.

В Южной Карлине 3 февраля пройдут первые праймериз Демократической партии США, в которых Байден участвует в качестве претендента на участие в президентской гонке 2024 года от демократов.

Ранее сообщалось, что вероятный соперник Байдена на президентских выборах, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден представляет «угрозу демократии», поскольку некомпетентен.