Трамп назвал американцев нацией, сбившейся с пути

Экс-президент США Дональд Трамп назвал американцев «нацией, которая просто сбилась с пути»

Tекст: Денис Тельманов

«Мы нация, которая просто сбилась с пути. Но мы не собираемся позволять этому ужасу продолжаться», – приводит ТАСС слова Трампа на встрече со сторонниками в штате Невада.



Он добавил, что под управлением Байдена страна «умирает», а самого президента США назвал некомпетентным.

«Байден представляет угрозу демократии по многим причинам... Он некомпетентен», – подчеркнул экс-президент США.

Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе разрушительной для страны, а также предрек крупные теракты в США из-за наплыва мигрантов.