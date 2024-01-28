Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.4 комментария
Трамп назвал американцев нацией, сбившейся с пути
Экс-президент США Дональд Трамп назвал американцев «нацией, которая просто сбилась с пути»
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего лидера страны Джо Байдена в том, что при нем Соединенные штаты «умирают», а также назвал американцев нацией, сбившейся с пути, которая не даст «продолжаться этому ужасу».
«Мы нация, которая просто сбилась с пути. Но мы не собираемся позволять этому ужасу продолжаться», – приводит ТАСС слова Трампа на встрече со сторонниками в штате Невада.
Он добавил, что под управлением Байдена страна «умирает», а самого президента США назвал некомпетентным.
«Байден представляет угрозу демократии по многим причинам... Он некомпетентен», – подчеркнул экс-президент США.
Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе разрушительной для страны, а также предрек крупные теракты в США из-за наплыва мигрантов.