Экс-президент США Дональд Трамп заявил о вероятности терактов в США из-за нелегальных мигрантов

Tекст: Денис Тельманов

«Террористы стекаются со всего мира... И существует 100-процентная вероятность того, что в Соединенных Штатах произойдет крупный террористический акт, и терактов может быть много», – приводит ТАСС слова Трампа на встрече со сторонниками в штате Невада.

Экс-президент подчеркнул, что вероятность терактов существует из-за из-за того, что произошло на южной границе.

По его словам, США «катятся в ад из-за некомпетентных или плохих людей».

Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе США оружием массового разрушения страны.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к все более реальной возможности образования Техасской Народной Республики.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.