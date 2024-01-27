Ученые из Перу дали заключение по «инопланетным мумиям»

Ученые из Перудоказали земное происхождение «инопланетных мумий»

Tекст: Вера Басилая

Мексиканский журналист Хосе Хайме Моссан в сентябре представил в конгрессе страны двух «гуманоидов», которым якобы около тысячи лет.Чуть позже он стал заявлять, что мумии имеют три яйцеклетки размножения, ДНК карликов всего на 30 процентов отличается от генетического материала человека, передает РИА «Новости».

Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу решили исследовать происхождение гуманоидов, и в январе представили детальный отчет, из которого следует, что в мумиях действительно есть нечеловеческие элементы – фрагменты мелких животных. Согласно проведенному исследованию, голова одного из пришельцев соответствует черепу млекопитающего, а кости взяли у птиц.

Сотрудник института Флавио Эстрада Морено заявил, что кости напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур наска, которая существовала до VI века нашей эры.

Шарообразное утолщение в области живота, которое якобы создавало впечатление беременности у второй мумии, оказалось простым камнем.

По словам министра культуры Перу Лесли Уртеаги, музейные экспонаты – костные останки доиспанского периода. Было возбуждено уголовное дело по их вывозу.

Ранее Флавио Эстрада уже сообщал, что инопланетные мумии из Перу склеены из костей человека и животных.