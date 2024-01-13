Эксперт раскрыл тайну «инопланетных мумий»

Tекст: Ольга Иванова

Мексиканский журналист Хосе Хайме Моссан утверждал, что мумии являются «нечеловеческими существами», которые не являются частью земной эволюции. Чуть позже он стал заявлять, что мумии имеют три яйцеклетки размножения, говорится в Telegram-канале RT.

Судебный археолог Флавио Эстрада развеял этот миф. По его словам, мумии «не были собраны в доиспанские времена. Они не являются инопланетянами».

Напомним, сто лет назад, 3 января 1924 года, британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. Ученые установили причину смерти первооткрывателей этой гробницы, опровергнув «проклятие фараона».