Глава РАН заявил о необходимости баланса при зачислении олимпиадников

Глава РАН Красников призвал сбалансировать правила приема олимпиадников в вузы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил растущий интерес школьников к точным наукам, однако указал на необходимость сбалансировать условия приема для победителей олимпиад, передает РИА «Новости». По его словам, в последние годы физику необоснованно заменяли информатикой, хотя это совершенно разные дисциплины.

«И сегодня наметилось определенное положительное движение. Правда, осталась еще одна проблема – по олимпиадам. Везде должен быть баланс, в том числе и по олимпиадникам», – подчеркнул Красников. Он добавил, что академия приветствует стремление выпускников к техническим специальностям.

Согласно проекту приказа Минобрнауки, с 2027 года ЕГЭ по физике станет обязательным для 37 направлений подготовки, тогда как сейчас это требование действует лишь для 29 программ. В текущем году возникла ситуация, когда олимпиадники заняли большинство бюджетных мест, из-за чего абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ вынуждены были поступать на платное обучение. В ответ ведомство предложило скорректировать правила приема.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования решило сделать физику обязательным экзаменом для 37 специальностей с 2027 года. Ведомство подготовило проект изменений в порядок приема абитуриентов. Ранее министерство запланировало установить квоту в 70% бюджетных мест для олимпиадников.