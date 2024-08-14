Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Минобрнауки решило ограничить число бюджетных мест для олимпиадников
Министерство образования и науки России планирует установить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, а также сократить список олимпиад школьников, дающих такое право, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Предполагается, что зачисление без экзаменов будет возможно только для победителей и призеров олимпиад школьников 11-го класса, а также для победителей и призеров олимпиад первого и второго уровней, сообщает агентство.
Кроме того, планируется определить квоту в не более чем 70% для поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждой специальности и направлению подготовки.
В этом году в нескольких ведущих вузах возникла ситуация, при которой число абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, превысило количество выделенных бюджетных мест, отметили в пресс-службе. По мнению Минобрнауки, такая ситуация сложилась из-за того, что приемные комиссии университетов предоставили возможность зачисления без экзаменов для слишком широкого перечня олимпиад школьников.