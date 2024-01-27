Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия

Политолог Шеслер: Депутаты Рады лишились возможности легкого заработка

Tекст: Илья Абрамов

«На Украине Раду всегда воспринимали как способ улучшения собственного благосостояния. Соответственно, в депутаты попадали люди, которые толком и не участвовали в политической и общественной жизни страны, но хотели заработать денег. Заинтересованные лица платили им за продвижение проолигархических законов», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«В текущих условиях таких возможностей для заработка уже нет. В то же время сейчас приближается время для голосования по крайне непопулярным у населения страны инициативам, например, закону о мобилизации. Также МВФ требует от страны изменений в системе налогообложения, против которых выступает малый бизнес. Соответственно, парламентарии хотят уйти от ответственности и предпочитают сложить полномочия», – отмечает она.

«Выход депутатов от «Слуги народа» из Рады может грозить усилением позиций партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Сейчас они в меньшинстве, но массовое сложение мандатов способно изменить ситуацию. Тогда в парламенте чаще будут упрекать Зеленского в его провалах. Кроме того, лидеры оппозиции не против занять место главы Украины, если Запад позволит», – отмечает она.

«Арахамия обнародовал информацию о количестве желающих сложить с себя полномочия в качестве предупреждения. Сейчас он назвал лишь число, но в следующий раз скажет фамилии. Уверена, что эти парламентарии сразу же будут объявлены предателями и «агентами Путина», которые бросили свою страну в тяжелое время. Также на них могут переложить ответственность за провалы Зеленского», – резюмировала Шеслер.

Ранее украинские СМИ сообщили о приближающемся парламентском кризисе на Украине. Причиной стало желание многих депутатов сложить мандаты. Так, 17 парламентариев только во фракции «Слуга народа» написали подобные заявления. Такие данные приводит глава партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

Он отметил, что депутатов решили не отпускать, чтобы «сохранить легитимность парламента». Сейчас их в Раде 401 вместо 450. Как уточнил Арахамия, еще один законодатель будет «отпущен» по медицинским обстоятельствам. Кроме того, глава фракции «Слуга народа» отметил, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

«В Раде пока остается 400 человек», – указал он, добавив, что принимать какие-либо решения в парламенте теперь будет сложнее, ведь для одобрения инициатив необходимо минимум 226 голосов. Арахамия утверждает, что сейчас в Верховной раде нет «единства», и ситуация хуже, чем была до начала конфликта.

В то же время глава фракции «Слуга народа» предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. По его мнению, это «может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение». При этом подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной, считает Арахамия. «Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады) в учебке. Это будет парт-тайм», – пояснил он. Ранее украинские издания также сообщали, что депутатов Рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт.