Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.36 комментариев
Володин предупредил об опасности новой мировой войны
Спикер Госдумы Володин предупредил об опасности новой мировой войны
Блокада Ленинграда является одной из самых трагических страниц в истории нашей страны, и величайшим примером стойкости, силы духа людей, необходимо передавать память о подвиге будущим поколениям россиян, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале Володин напомнил, что 872 дня нацисты пытались сломить, взять измором Ленинград и его жителей, от голода, массированных обстрелов и бомбежек погибло более миллиона человек. Он рассказал, что его дед по маминой линии Мухин Петр Тихонович погиб, защищая город Тихвин Ленинградской области.
Спикер Госдумы указал на необходимость помнить о подвиге народа и передавать будущим поколениям, особенно сейчас, когда спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову.
Он обратил внимание, что на Генассамблее ООН в декабре 2023 года 49 стран, а именно члены НАТО, а также Украина проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. По словам Володина, для руководства государств альянса фашистская идеология становится нормой, они не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского.
«Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло. Наш долг – защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее», – подытожил Володин.
Напомним, 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята. Блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, она стала самой кровопролитной в истории человечества.