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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    27 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    27 января 2024, 01:25 • Новости дня

    Украина подтвердила план по обмену погибших в сбитом Ил-76 пленных

    Украинский координационный штаб подтвердил, что погибших в сбитом Ил-76 пленных бойцов ВСУ собирались обменять

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил, что погибших в сбитом под Белгородом Ил-76 пленных бойцов ВСУ планировалось обменять на российских военнослужащих

    «Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января», – приводит сообщение штаба РЕН ТВ.

    Украинское ведомство заявило, что родственники военнопленных будут проинформированы о их судьбе сразу же после того, как уполномоченные органы «получат четкую и достоверную информацию по этому поводу».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    26 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский назвал параноидальным выступление представителя Украины в ООН

    Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

    «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что Россия опубликовала списки украинских пленных, которых везли для обмена, эти фамилии были доведены до украинской стороны.

    Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия. При этом она назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Россия ранее призвала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

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    26 января 2024, 09:59 • Новости дня
    Выживший в Афганистане пилот опроверг слухи о 1,2 млн долларов на борту Falcon

    Выживший в Афганистане пилот Грачев опроверг слухи о 1,2 млн долларов на борту Falcon

    Tекст: Ольга Никитина

    Выживший при крушении самолета Falcon 10 в горах Афганистана пилот Аркадий Грачев опроверг сообщения СМИ о том, что на борту воздушного судна якобы перевозили 1,2 млн долларов.

    «Нет, денег не было, там личные деньги были», – приводит слова пилота RT.

    Он добавил также, что выжившие россияне в благодарность за помощь передали небольшую сумму местным жителям.

    Афганская газета Hasht e Subh писала ранее, что неизвестные якобы украли из российского самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в провинции Бадахшан, порядка 1,2 млн долларов.

    Кроме того, пилот заявил, что причиной крушения самолета Falcon 10 стали «технические проблемы».

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    26 января 2024, 08:49 • Новости дня
    Улучшенную систему лазерного наведения управляемых ракет разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раменский приборостроительный завод запатентовал устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Макетные испытания показали, что изобретение позволит увеличить дальность применения и улучшить еще ряд характеристик, следует из описания к патенту.

    Как говорится в документе, полезная модель относится оптическим системам приборов наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу, ее испытания показали повышение энергетической эффективности, увеличения дальности применения, уменьшения массы аппаратуры оптико-электронной прицельной систем и повышения надежности работы, передает ТАСС.

    Согласно описанию, от уже существующих аналогов изобретение отличается тем, что вместо непрерывного лазера до цели вводится лазерная система командного наведения, которая состоит из блока формирования последовательности импульсов излучения, маломощного импульсно-периодического излучателя и высокоскоростной системы наведения излучения. Также вводится система обработки изображения и формирования углов рассогласования направлений на управляемую ракету и на цель.

    В патенте указано также, что направление на цель и на управляемую ракету измеряются в одном кадре изображения, поэтому колебания линии визирования не влияют на точность наведения. Как пишут разработчики, их изобретение позволяет одновременно наводить две ракеты одного типа или разных за счет быстрого переключения высокоскоростной системы наведения.

    Ранее в России разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей.

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    26 января 2024, 08:14 • Новости дня
    Выживший в Афганистане пилот назвал причину авиакатастрофы

    Выживший в Афганистане пилот Грачев назвал причиной падения самолета «технические проблемы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Причиной крушения самолета Falcon 10 в афганской провинции Бадахшан 21 января стали «технические проблемы», сообщил выживший пилот Аркадий Грачев.

    Грачев по прилете в аэропорт Внуково в Москве сообщил РИА «Новости», что в результате грамотных действий пилотов самолет удалось посадить. «Мы не упали, мы сели на пике горы», – сказал он.

    Пилот рассказал, что полтора дня они провели на морозе. «Дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться», – сказал он, добавив, что потом медики начали их «вытаскивать». «Нас выводили с высоты 4 тыс. метров по глубокому снегу, порядка пяти часов шли к деревне», – добавил он.

    При этом пилот опроверг слухи о том, что на борту якобы находилась крупная сумма денег наличными.

    Грачев с другими выжившими вызван в прокуратуру.

    Напомним, пассажирский Falcon 10 разбился на северо-востоке Афганистана, самолет направлялся в Москву. Погибли два пассажира.

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    26 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Пескова спросили, что будет с телами пленных из сбитого Ил-76

    Песков: Пока нет информации, что будет с телами пленных из сбитого Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет информации о том, что будет с телами украинских военнопленных, погибших при атаке ВСУ на российский самолет Ил-76.

    «Сейчас не могу этого сказать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Песков говорил ранее, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

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    26 января 2024, 11:43 • Новости дня
    В военной лаборатории в Москве приступили к расшифровке черных ящиков Ил-76

    ТАСС: В военной лаборатории в Москве приступили к расшифровке черных ящиков сбитого Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Параметрический и речевой самописцы сбитого украинскими боевиками российского военно-транспортного самолета Ил-76 доставлены в лабораторию Минобороны в Москве, сообщили в оперативных службах.

    Источник ТАСС отметил, что оба ящика подлежат расшифровке, в настоящее время специалисты военной лаборатории приступили к работе. С самописцев копируется вся информация.

    Ранее эксперт в сфере авиации Олег Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД, что расшифровка бортовых самописцев сбитого Украиной российского Ил-76 сможет предоставить дополнительные данные о том, какой именно ракетой ВСУ выстрелили по самолету.

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    26 января 2024, 09:09 • Новости дня
    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий»

    В России создали летающий быстрее всех дронов на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».

    Как сказал гендиректор компании Алексей Герман, БПЛА «Ловкий» сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км в час, он взлетает как обычный квадрокоптер, потом самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет, передает РИА «Новости».

    Как рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев, «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 % меньше энергии, чем другой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

    Дальность полета и передачи данных дрона – до 50 км, высота полета – до 5 км, продолжительность – 1,5 часа. Для запуска беспилотника катапульта не требуется, благодаря чему его может обслуживать один оператор. Экспериментальный образец «Ловкого» передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали.

    По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками «РусФактора». Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.

    Ранее инженеры российского конструкторского бюро (КБ) «МиС» представили БПЛА, оснащенный системой возврата в точку старта при полной потери связи с оператором в условиях работы комплексов РЭБ.

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    26 января 2024, 14:25 • Новости дня
    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз

    Минобороны: Поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в пять раз в 2023 году

    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате перераспределения структуры гособоронзаказа (ГОЗ) поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз в сравнении с показателями 2022 года, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

    Выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, замминистра обороны сообщил также, что с начала СВО в России реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    Также сообщалось, что выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.

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    26 января 2024, 11:15 • Новости дня
    «Калашников» впервые представит в Саудовской Аравии глубокую модернизацию БЛА Supercam

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350, сообщили в пресс-службе концерна.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Калашников» впервые представит на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS)-2024 в Эр-Рияде комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М, предназначенный для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350, передает ТАСС.

    Как отметили в пресс-службе, специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства дрона и модернизировали комплекс средств наземного управления с учетом практического опыта эксплуатации аппарата.

    Согласно данным пресс-службы, были автоматизированы многие функции комплекса, внедрены автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи, повышающий ее эксплуатационные характеристики повышены механическая прочность и надежность в эксплуатации крыла и управляющих элементов.

    Ранее президент концерна Алан Лушников заявил, что концерн «Калашников» организовал дивизион беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в целях кратно расширить производство дронов.

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    26 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен с четвертой попытки

    Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен только с четвертой попытки

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский военнопленный Андрей Радушинский, погибший при атаке ВСУ на российский самолет Ил-76, попал в список на обмен только с четвертой попытки, до этого украинская сторона исключала его из списков.

    На записи последнего разговора Радушинского с матерью, которую опубликовало РИА «Новости», украинский пленный рассказывает, что Киев его «вычеркивает постоянно».

    «Знаю, сын, тебя три раза подавали на обмен», – ответила мать военнослужащего.

    Изначально украинская сторона сообщила семье о смерти Радушинского.

    В последнем разговоре он рассказал матери, что с пленными в России обращаются хорошо. Про себя он говорит: «Жив, здоров, видишь – не похудал».

    В Кремле заявили ранее, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Украинцы, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

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    26 января 2024, 14:33 • Новости дня
    НПОмаш: БРК «Бастион» успешно применяется в ходе СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения применяется в ходе спецоперации на Украине по наземным целям, оценки применения положительные, сообщил гендиректор предприятия Александр Леонов.

    Как сказал гендиректор входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» предприятия в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике в ответ на просьбу дать оценку применению БРК «Бастион» по наземным целям в ходе СВО, то, что говорит Минобороны, в СМИ отражается, «Бастион» применяется, оценки положительные».

    Он рассказал также, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение.

    По его словам, приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет, это «небыстрая процедура», которая «предусматривает определенную эксплуатацию» изделия. Леонов уклонился от ответа на вопрос, является ли дальность полета 900 км предельной для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

    Ранее фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» завершил госиспытания.

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    26 января 2024, 23:45 • Новости дня
    Вскрылись планы Пентагона разместить в Британии ядерное оружие

    Стали известны планы Пентагона разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, значится в документах Минобороны США, которые попали в распоряжение журналистов.

    В документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании, передает ТАСС, со сылкой на газету The Daily Telegraph.

    Также газета сообщала, что зимой США перебросят на базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. По сведениям источников издания, речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие.

    Ранее сообщалось, что в Пентагоне подтвердили начало переговоров об изменении военного присутствия в Ираке.

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    26 января 2024, 12:54 • Новости дня
    В Кремле упрекнули Запад за отсутствие осуждения теракта с Ил-76

    Песков: Запад до сих пор не осудил теракт Киева против Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль не удовлетворен итогами заседания Совета Безопасности ООН по ситуации со сбитым украинскими боевиками российским самолетом Ил-76, Запад до сих пор не осудил этот теракт, осуществленный Киевом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «До сих пор от стран Запада нет решительного осуждения этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил [людей]», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил, что в результате теракта погибли россияне – летчики и сопровождающие, но отметил при этом, что погибло и большое число украинских пленных. Слов осуждения, однако, не прозвучало, сказал Песков.

    Напомним, Россия призывала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

    При этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза всемирной организации по теме сбитого Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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