В слете «Внуки Победы. Ленинград» приняли участие представители новых регионов

Tекст: Валентина Григоренко

На церемонии участникам было зачитано обращение президента РФ Владимира Путина. Он сообщил, что слет «посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, одному из ключевых событий Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге – священна. И потому встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, ученых и экспертов, имеет особое нравственное звучание. Она служит сбережению исторической правды. Воспитанию молодежи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения победителей», – отметил Путин.

Российский лидер поблагодарил всех неравнодушных людей за организацию и поддержку проекта «Внуки Победы. Ленинград», за гражданскую, патриотическую позицию. Участниками мероприятия стали 200 человек в возрасте от 18 лет со всей России, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и семи зарубежных стран.

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова рассказала, что помощь в проведении памятных мероприятий является возможностью для участников слета не на словах, а на деле почтить память своих родных героев и сказать «спасибо» ныне живущим жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

К участникам слета обратилась по видеосвязи зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, и отметила, что благодаря поддержке президента РФ в эти дни здесь собрались потомки наших героев, тех, кто когда-то жил, защищал и оборонял Ленинград и Ленинградскую область. «К нам приехали и потомки из возвращенных регионов, а также из других государств: Белоруссии, Турции, Египта, Молдовы и других стран. И наш долг – сделать все возможное, чтобы сохранить память о наших защитниках и передать ее другим поколениям», – добавила Занко.

Участники встречи узнали, как жительница блокадного Ленинграда Людмила Малютина пережила ребенком всю блокаду, жила на заводе и радовалась каждому кусочку хлеба. Также в рамках слета потомки победителей приняли участие в акции «Письмо в блокадный Ленинград», написав трогательные послания своим ровесникам из того времени, а также узнали, как бороться с информационными фейками, посетили знаковые исторические места города-героя и Ленинградской области и ближе познакомились с историей Петербурга. Отметим, что в ходе программы слета особое внимание уделено вопросам изучения и сохранения истории семьи, в частности биографических фактов и воспоминаний предков, принимавших участие в снятии блокады Ленинграда.



27 января добровольцы сопроводят ветеранов ВОВ на торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, помогут в навигации других гостей памятных мероприятий.