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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

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    25 января 2024, 17:20 • Новости дня

    Путин: Как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка

    Путин: Как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в университете имени Канта в Калининграде заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

    Российский лидер отметил прагматичный интерес государства к тому, чтобы семьи создавались активнее, но признал, что это, как и рождение ребенка, сложный процесс, особенно для женщины, передает ТАСС.

    «Молодой женщине сначала хочется получить образование. Вот у нас 77% населения хочет получить уже высшее образование. Десять лет назад было только 50%, а сейчас уже 77%. Итак, сначала получить образование, потом высшее образование, потом постобразование, потом сделать первые шаги в карьере, добиться какого-то результата. И все важно, и все нужно, и вроде бы правильно. И это называется отложенный первый ребенок», – сказал Путин.

    В результате первый ребенок появляется в возрасте около 30 лет, а «на второго уже нет ни сил, ни времени», отметил президент. «А для того, чтобы обеспечить рост народного населения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», – резюмировал он.

    Путин добавил, что государство старается помогать молодым семьям, и напомнил о введении материнского капитала на первого ребенка.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил рост числа многодетных семей в стране.

    25 января 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи в университете имени Канта в Калининграде поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

    «Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – сказал глава государства в начале встречи, передает РИА «Новости».

    День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз – Московский университет. В этот же день в 1791 году при нем освятили домовой храм святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде.

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    25 января 2024, 14:13 • Новости дня
    Путин прилетел в Калининград

    Президент Путин прилетел в Калининград

    Путин прилетел в Калининград
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в четверг прилетел в Калининград.

    Известно, что у него запланирована встреча со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня, а также совещание о развитии Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что глава государства проведет встречу с главой региона Антоном Алихановым.

    В Кремле подчеркнули, что поездка Путина в Калининградскую область не является каким-то намеком странам НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета в Калининград.

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    25 января 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет

    Путин заявил об отсутствии разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров

    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы – там, бакалавриата и так далее, – конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», – ответил Путин на вопрос студентки Балтийского федерального университета Марии Колягиной, передает ТАСС.

    Путин отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертного сообщества. «Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», – заверил он.

    В 2023 году Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России.

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    25 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Песков: Поездка Путина в Калининград – это не месседж НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездка президента Владимир Путина в Калининградскую область является плановой работой, а не каким-то намеком странам Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Когда президент посещает регионы Российской Федерации – это совершенно не месседж странам НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что это главная работа главы государства, которой он занимается уже много лет. Путин работает над развитием всей страны, российских регионов, указал Песков.

    Также Песков сообщил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета самолета Путина в Калининград. Он подчеркнул, что для безопасности президента во время полета в Калининград делается все необходимое.

    Напомним, Путин в Татьянин день посетит Калининград, где у него пройдет встреча со студентами.

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    24 января 2024, 19:11 • Новости дня
    Эксперты объяснили приверженность россиян традиционным семейным ценностям

    Российские политологи обсудили отношение россиян к традиционным ценностям и семейной жизни

    Эксперты объяснили приверженность россиян традиционным семейным ценностям
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подавляющее большинство россиян считают, что семья человеку всегда была, есть и будет нужна. При этом почти 50% считают, что в идеале семья должна быть многодетной. О том, почему для граждан России важно создание семьи и быть членом семьи, обсудили политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Год семьи: что ждет российские семьи?»

    «Сегодня две трети россиян уверены, что крепкая семья – это ключевая личная ценность для них. Показатель значимости создания семьи при этом существенно выше. 87% россиян считают, что создание семьи – важнейшая цель. Также крайне высок запрос на сохранение традиционной семьи как ключевого института – 82% россиян считают, как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Важно отметить и уровень восприятие семьи как института взаимопомощи. 85% россиян считают, что семья человеку всегда была, есть и будет нужна, потому что в семье выжить легче. Только 11% придерживаются противоположного мнения. 90% россиян декларируют, что в семье должны быть дети. При этом почти 50% считают, что в идеале семья должна быть многодетной», – добавил он.

    «Именно в семье создается, вырастает все лучшее, что есть в человеке. В семье ребенок узнает, что такое любовь, трудолюбие. Главное предназначение семьи – это рождение детей. Но с точки зрения страны, это не просто продолжение рода, а увеличение численности россиян и вопрос будущего страны», – подчеркнула Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

    «Вчерашний указ президента Владимира Путина о многодетных семьях дал ощущение праздника. В указе очень четко обозначены приоритеты: скидки на тарифы ЖКХ, образование для родителей, поддержка ребенка, бесплатные лекарства для детей до шести лет, бесплатный проезд школьникам до школы и обратно, бесплатное питание и многое другое. Все это обеспечит благополучие семей на долгие годы вперед», – указала она.

    Модератор дискуссии Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ напомнил, что в своем вчерашнем выступлении на открытии Года семьи президент Владимир Путин отметил: «Россия – это действительно огромная семья. Можно сказать, семья семей». «Эта метафора демонстрирует нам, что общество состоит из семей, и то, что крепкая семья – это традиционная ценность всех народов нашей многонациональной страны», – сказал политолог.

    Он пояснил, что все самые важные социальные связи и навыки человек получает именно в семье: «Первые шаги человека уже приводят его в поле формирования и передачи культурного наследия. Все традиционные ценности – производные от семьи. Это и созидательный труд, и милосердие, взаимопомощь. Эти связи, формирующиеся внутри семей и передающиеся из поколения в поколение, – самые важные».

    Именно поэтому особенно важно появление социальных проектов и российских семейных конкурсов, отметила Оксана Александрова, эксперт ЭИСИ.

    «Целями проектов станут не только объединение семей и сохранение семейных традиций, но и увеличение их социальной активности. Например, проект «Всей семьей» помогает вспомнить, как важно проводить побольше времени с семьей», – рассказала она.

    «Каждую неделю участникам даются простые задания, например, сходить на каток всей семьей или приготовить семейный обед. Фотоотчет о выполнении задания необходимо выложить у себя на странице в социальной сети, указав специальный хештег #всейсемьей. Каждая семья – любая, без ограничений – может подключиться к проекту, в котором уже зарегистрировалось больше 100 тыс. семей», – добавила спикер.

    «Еще один проект называется «Это у нас семейное» от платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нем позволит конкурсантам вспомнить и собрать историю своей семьи, возродить семейные традиции, создать интересные совместные проекты и поводы для гордости, раскрыть творческие и спортивные таланты своих близких. Важна и постоянная работа проекта «Родные – Любимые». Это семейное сообщество «Движения Первых», где дети и взрослые говорят на одном языке», – напомнила эксперт.

    Участники дискуссии коснулись и ситуации в других странах. В этой связи Шаповалов отметил: в противовес традиционным ценностям Запад на протяжении последних десятилетий стремится навязать человечеству свои ценностные представления, основанные на потребительстве, воинственном эгоизме и вседозволенности.

    «Это ценности связаны с так называемой новой этикой: продвигаются идеи ювенальной юстиции, чайлдфри, легализация однополых браков. В этих условиях Россия защищает нормальность. Защита семьи у нас закреплена на конституционном уровне», – указал Шаповалов.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали традиционные семейные ценности стратегическим преимуществом России, а глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в течение 2024 года правительство проработает и утвердит стратегию демографической и семейной политики до 2030 года.

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    25 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран

    Путин: 300 тыс. человек пожелали принять участие во Всемирном фестивале молодежи

    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран
    @ fest2024.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи в России прислали участники из 190 стран мира, заявил российский президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Уже заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», – цитирует Путина ТАСС.

    Фестиваль пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта.

    Учащиеся вузов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что фестиваль – это возможность наладить контакты с представителями других стран и показать свое государство на достойном уровне.

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    25 января 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин осмотрел макет БФУ им. Канта в Калининграде

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ознакомился с перспективами развития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде, ректор вуза Александр Федоров продемонстрировал президенту макет будущего кампуса БФУ.

    Общая площадь создаваемых объектов на базе университете составляет 109 548 кв. метров, из них на жилье приходится 28 993 кв. метра, сообщает ТАСС.

    Ректор сообщил, что реализация проекта осуществляется в формате федеральной адресной инвестиционной программы. Его стоимость оценивается в 17,62 млрд рублей. Из федерального бюджета привлечено 16,35 млрд рублей, внебюджетных средств – 0,17 млрд рублей. Еще 100 млн рублей было предоставлено БФУ им. Канта в 2022 году на разработку проектно-сметной документации из регионального бюджета.

    Строительство началось с февраля 2023 года. По плану объекты должны быть введены в эксплуатацию в IV квартале 2025 года.

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    25 января 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин сообщил о решении повысить президентские стипендии

    Путин сообщил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта заявил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей.

    «В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тыс. рублей», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин рассказал о работе властей над повышением стипендий аспирантам, в том числе о новой выплате в 75 тыс. рублей для тех, кто проводит исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны.

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    25 января 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

    Путин: Снятие блокады Ленинграда является одним из ключевых событий Великой Отечественной

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград», посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

    «Приветствую вас на Международном слете потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Он посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Одному из ключевых событий Великой Отечественной войны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что ни один город не проходил через такие «жестокие, мучительные испытания». «Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге – священна», – добавил он.

    Встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, ученых и экспертов, имеет особое нравственное звучание, указал глава государства. «Она служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения Победителей», – говорится в послании российского лидера.

    «Искренне благодарю всех неравнодушных людей за организацию и поддержку проекта «Внуки Победы. Ленинград», за гражданскую патриотическую позицию. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего», – заключил Путин.

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    25 января 2024, 12:19 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин намерен в Татьянин день в четверг провести встречу с калининградскими студентами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент приедет в Калининград и направится в Балтийский федеральный университет имени Канта, сказал Песков, передает ТАСС.

    Там Путин в свободной форме пообщается со студентами вуза. Учащиеся смогут спрашивать президента все, что хотят, а глава государства ответит им и поздравит их всех.

    Также в Калининграде Путин проведет встречу с губернатором региона Антоном Алихановым, там пройдет совещание по социально-экономическому развитию области.

    В режиме видеосвязи планируется открыть предприятие компании «Энкор Групп», которая занимается производством панелей для солнечных батарей.

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    25 января 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с доверенными лицами состоится скоро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат в президенты России Владимир Путин вскоре проведет встречу с доверенными лицами, дата уже определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о планах проведения такой встречи, Песков заявил, что если Путин пообещал, он это сделает, точная дата встречи уже определена, она произойдет скоро, передает ТАСС.

    Напомним, избирательный штаб Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимо.

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    25 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин объяснил стремление молодежи получить высшее образование

    Путин отметил влияние госполитики на рост желающих получить высшее образование

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество молодых людей, которые хотят получить высшее образование, растет, это связано в том числе с политикой российских властей в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Потребность у людей в получении высшего образования действительно есть, но этому, безусловно, способствует и в известной степени политика государства, потому что мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест», – сказал глава государства на встрече со студентами и преподавателями в университете имени Канта в Калининграде, передает ТАСС.

    Ранее Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

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    25 января 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин: В некоторых странах живут чужим умом, это до добра их не доведет

    Tекст: Ольга Иванова

    В некоторых странах тезис о том, что нужно жить своим умом, подзабыли, и они живут чужим умом, это до добра их не доведет, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.

    «Вот это изречение, о чем вы сказали, оно по-разному переводится, но мне нравится вот этот перевод, о котором вы сказали: «Умей пользоваться своим умом». Очень правильно. Что же можно сказать, так нужно. И стремиться к этому. В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведет. И не доводит», – сказал Путин, отвечая на один из вопросов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что нужно руководствоваться вот этими фундаментальными идеями и жить своим умом.

    Кроме того, президент подчеркнул, что Российская Федерация никогда не позволит пренебрегать своими интересами.

    «Страна должна жить своим умом, должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других. Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха, это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», – сказал Путин.

    Глава государства отметил, что он сформулировал свою позицию на основе утверждений немецкого философа Иммануила Канта. «Кант это сформулировал, а мы с вами имеем возможность на основе этой позиции формулировать нашу сегодняшнюю позицию, именно как я это сделал сейчас», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что количество молодых людей, которые хотят получить высшее образование, растет, это связано в том числе с политикой российских властей в этой сфере.

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    25 января 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о важности работы волонтеров в новых регионах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поддержка добровольцев очень важна для жителей новых регионов, сказал президент Владимир Путин в ходе общения со студентами в Калининграде.

    «[Важна] поддержка тех людей, которые приняли для себя решение, непростое решение, пришли на референдум, проголосовали, чтобы быть с Россией вместе, и до сих пор подвергаются атакам, определенным лишениям. И когда они чувствуют, что страна с ними <…>, а страна с ними – это не только выделение денег, хотя это очень важно», – цитирует Путина ТАСС.

    Для жителей новых регионов важны не только действия ВС России, но и помощь «от человека к человеку, от сердца к сердцу», и это «ничем не заменить, это действительно очень важно», сказал президент.

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    25 января 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин поддержал традицию, расписавшись на пластинке в БФУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет), поддержав традицию вуза, сообщили в пресс-службе университета.

    Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе, до этого на музыкальной пластинке расписался помощник президента России Максим Орешкин, диск рок-группы «Мельница» пополнил коллекцию, начатую губернатором области Антоном Алихановым и поддержанную первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко.

    Ранее Путин ознакомился с перспективами развития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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