Путин заявил о росте числа многодетных семей в России

Путин: За последние годы число многодетных семей в России выросло на 26%

Tекст: Валерия Городецкая

«За последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло как раз ровно на 30%», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Путин отметил, что это очень хороший показатель. Важно, чтобы многодетных семей в России становилось все больше, добавил он.

«Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности», – заявил глава государства и указал, что Россия будет беречь традиционные ценности и передавать их из поколения в поколение.

Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна – «те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем».