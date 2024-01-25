Лазарева объявила о разводе с Шацем

Tекст: Ольга Никитина

«Мы нахлебались всякого за эти годы. Но я помню свое обещание, что о нашем официальном разводе вы узнаете от меня лично», – сообщила Лазарева, обращаясь к подписчикам на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она отметила, что это первый в истории России «развод иноагентов», и добавила, что остается в статусе иностранного агента, «а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную».

Лазарева посоветовала подписчикам «не жить в несчастье», поскольку это «вредно для организма».

Лазарева и Шац познакомились в январе 1991 года, поженились 17 июля 1998 года. Слухи о том, что пара рассталась, появились в декабре 2022 года. У пары трое детей.

Ранее Лазарева жаловалась на то, что российские зрители ее разлюбили.