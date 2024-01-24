Обвинение потребовало девять лет заключения Промесу за контрабанду наркотиков

В Нидерландах обвинение потребовало девять лет лишения свободы футболисту «Спартака» Промесу за контрабанду наркотиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Промес отсутствовал на заседании суда, игрок находится на тренировочном сборе «Спартака» в ОАЭ. Соответчика Промеса по данному делу Марилио В. прокуратура потребовала приговорить к восьми годам лишения свободы. По данным прокуратуры, они сыграли «решающую и координирующую роль» в контрабанде, передает ТАСС.

Преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена, где контрабандистам удалось выгрузить партию из 650 кг кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Доказательства против подозреваемых в основном состоят из большого количества перехваченных сообщений.

Ранее нидерландский портал Voetbalzone сообщил, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ на родину после публикации фото в социальных сетях. В июне прошлого года Промеса в Амстердаме приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Напомним, в мае 2023 года голландского нападающего московского ФК «Спартак» Квинси Промеса на родине привлекли за участие в контрабанде наркотических веществ.