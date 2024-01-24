Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
В Кремле отреагировали на одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО
Песков об одобрении Турцией вступления Швеции в НАТО: Это суверенное решение страны
Голосование в парламенте Турции, который ратифицировал принятие Швеции в НАТО, является суверенным решением этой республики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса и в этой связи у страны имеются обязательства и ведутся переговорные процессы с союзниками по НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Документ передан на подпись президенту.