Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
На узбекско-китайском образовательном форуме для удобства использовали русский язык
Русский язык был использован для удобства перевода на узбекско-китайском образовательном форуме, состоявшемся в Пекине, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства высшего образования, науки и инноваций.
Узбекско-китайский образовательном форуме прошел в Пекине 22-23 января. Общественные деятели и пользователи соцсетей в Узбекистане возмутились, что тексты на форуме помимо китайского были написаны также на русском языке, а не на узбекском, передает РИА «Новости».
Как говорится в комментарии минвуза, переводчиков для форума организовала китайская сторона, с точки зрения удобства официальными языками форума были определены китайский и русский.
МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Захара Прилепина, который в ходе заседания Объединенного совета командиров заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять, тогда рожденные там дети будут учить русский язык сразу.