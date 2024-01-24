На узбекско-китайском образовательном форуме для удобства использовали русский язык

Tекст: Дмитрий Зубарев

Узбекско-китайский образовательном форуме прошел в Пекине 22-23 января. Общественные деятели и пользователи соцсетей в Узбекистане возмутились, что тексты на форуме помимо китайского были написаны также на русском языке, а не на узбекском, передает РИА «Новости».

Как говорится в комментарии минвуза, переводчиков для форума организовала китайская сторона, с точки зрения удобства официальными языками форума были определены китайский и русский.

МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Захара Прилепина, который в ходе заседания Объединенного совета командиров заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять, тогда рожденные там дети будут учить русский язык сразу.