В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, те, кто считает, что Киев будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины, пребывают в иллюзиях.

«Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», – заявил Друлак, передает РИА «Новости».

Также он сказал, что Киев без поддержки Запада будет и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией, если союзники не заставят пойти на уступки.

Ранее в Германии посоветовали Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией.