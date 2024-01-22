Пилот объяснил большое количество выживших при крушении Falcon 10В в Афганистане

Пилот Романов: При крушении самолета в горах обычно никто не выживает

Tекст: Татьяна Косолапова

«Самолеты, особенно пассажирские, конструируются таким образом, чтобы можно было при отказе двигателей спланировать и совершить вынужденную посадку довольно благополучно, есть такое понятие как качество самолета. Поэтому сесть даже при отказе двух двигателей, да еще и выжить, вполне реально, как мы видим», – говорит Романов.



Он объясняет, что пилот планирует все действия самолета на много километров вперед, что позволяет сориентироваться в стрессовой ситуации и изменить план, если это требуется в связи с той или иной ситуацией.

«Отказ сразу двух двигателей выглядит невероятно, конечно. Хотя это и довольно старенький самолет, но Falcon 10В считается довольно безопасной машиной. Поэтому несмотря на то, что они не дешевые, их предпочитают приобретать или арендовать бизнесмены для своих частных поездок», – делится эксперт.

Выжить при падении самолета в горах, по словам собеседника, это сказочное везение, поскольку вероятность остаться целым при таком крушении низкая. «При крушении, особенно в горах, обычно никто не выживает. Но в данном случае людям, скорее всего, повезло. Видимо, экипаж спланировал на какой-то холм или на какую-то более-менее ровную поверхность, не в лобовую в горы попали. И, полагаю, в данном случае опыт или мастерство пилотов спасло», – заключил Романов.

В воскресенье в Афганистане произошло крушение пассажирского самолета Falcon 10В, который направлялся в Москву. Сообщается, что на борту было 6 человек, четверо из них – члены экипажа – обнаружены живыми. По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли. Причиной авиакатастрофы по предварительным данным стал отказ двух двигателей.

