Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.15 комментариев
Пилот объяснил большое количество выживших при крушении Falcon 10В в Афганистане
Пилот Романов: При крушении самолета в горах обычно никто не выживает
Самолет Falcon 10В хоть и довольно старый, считается довольно безопасной машиной, поэтому именно его приобретают или арендуют бизнесмены для частных поездок, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, комментируя крушение самолета Falcon 10B в Афганистане.
«Самолеты, особенно пассажирские, конструируются таким образом, чтобы можно было при отказе двигателей спланировать и совершить вынужденную посадку довольно благополучно, есть такое понятие как качество самолета. Поэтому сесть даже при отказе двух двигателей, да еще и выжить, вполне реально, как мы видим», – говорит Романов.
Он объясняет, что пилот планирует все действия самолета на много километров вперед, что позволяет сориентироваться в стрессовой ситуации и изменить план, если это требуется в связи с той или иной ситуацией.
«Отказ сразу двух двигателей выглядит невероятно, конечно. Хотя это и довольно старенький самолет, но Falcon 10В считается довольно безопасной машиной. Поэтому несмотря на то, что они не дешевые, их предпочитают приобретать или арендовать бизнесмены для своих частных поездок», – делится эксперт.
Выжить при падении самолета в горах, по словам собеседника, это сказочное везение, поскольку вероятность остаться целым при таком крушении низкая. «При крушении, особенно в горах, обычно никто не выживает. Но в данном случае людям, скорее всего, повезло. Видимо, экипаж спланировал на какой-то холм или на какую-то более-менее ровную поверхность, не в лобовую в горы попали. И, полагаю, в данном случае опыт или мастерство пилотов спасло», – заключил Романов.
В воскресенье в Афганистане произошло крушение пассажирского самолета Falcon 10В, который направлялся в Москву. Сообщается, что на борту было 6 человек, четверо из них – члены экипажа – обнаружены живыми. По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли. Причиной авиакатастрофы по предварительным данным стал отказ двух двигателей.