  • Новость часаРоссийские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Клещеевку, уничтожив десять танков
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    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России
    Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром
    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10
    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников
    Трепова в суде заявила о «чистой перед богом» совести
    Комитет Госдумы одобрил конфискацию имущества за фейки об армии
    Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем в семь раз
    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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    22 января 2024, 15:36 • Новости дня

    Отец пилота упавшего в Афганистане Falcon сказал, что гордится сыном

    Отец одного из пилотов Falcon 10 гордится сыном, который в жутких погодных условиях смог посадить самолет

    Tекст: Александра Юдина

    Пилот упавшего в Афганистане Falcon 10 Аркадий Грачев является опытным летчиком, у него большое количество часов налета и великолепное самообладание, рассказал отец пилота Юрий Грачев.

    По его словам, этот случай останется в мировой практике, когда в темноте, в снежный буран без топлива пилоты смогли совершить посадку в горах, передает телеканал 360.

    «Жесткую посадку. Но посадку. Я горжусь своим сыном. Пилоты совершили подвиг», – подчеркнул Грачев, отметив, что с сыном пообщаться пока не удалось.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon 10, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга. Двое из шести находившихся на борту самолета Falcon 10 погибли.

    21 января 2024, 17:44 • Новости дня
    На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших
    На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, сообщила Росавиация.

    Как указали в пресс-службе, по информации от российского посольства в Афганистане, из шести человек, которые находились на борту самолета, предварительно, четверо живы, судьба двоих человек уточняется. Отмечается, что у четверых пострадавших различные травмы, передает РИА «Новости».

    Министерство транспорта и авиации при правительстве, сформированном движением «Талибан» (запрещено в РФ), также сообщило, что поисково-спасательная группа обнаружила самолет, пропавший с радаров, четыре человека, включая пилота самолета, живы, пишет ТАСС.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    22 января 2024, 01:07 • Новости дня
    Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит
    Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит
    @ Serge Dostoyevsky/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе умер от остановки сердца актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», а также литератор и драматург Евгений Хаит, сообщил шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов.

    Филимонов сообщил, что Хаит умер от остановки сердца, прощание с ним состоится во вторник, 23 января, передает Ura.ru.

    Хаит известен также как сценарист проекта «Голые и смешные» и участник юмористической передачи «Джентельмен-шоу». В составе команды КВН «Одесские джентльмены», Хаит стал чемпионом КВН в 1987, а затем и в 1990 годах.

    Хаит был сыном писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Брат Евгения Хаита – один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит.

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    22 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников

    Появился список 13 наемников из Франции, находившихся в Харькове при ударе ВС России

    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Организация SOS Donbass обнародовала частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара. В приведенных данных не уточняется, живы они или мертвы.

    В организации пообещали, что более полную информацию, в том числе сведения о том, живы они или мертвы, а также другие имена, представят позднее, передает РИА «Новости».

    Всего в списке 13 имен:

    Алексис Дрион (Alexis Drion, дата рождения: 13.06.1986);

    Альбер Эмерик (Albert Aymeric, 22.12.1999);

    Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);

    Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).

    Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);

    Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);

    Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);

    Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);

    Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);

    Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);

    Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);

    Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);

    Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Париж лицемерно отрицает наличие французов в Донбассе на стороне ВСУ из-за своих законов, запрещающих наемничество.

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    22 января 2024, 01:27 • Новости дня
    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке

    «РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город

    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные опубликовали панические сообщения о ситуации вокруг Авдеевки, где «уже ходит российский спецназ», и ситуация для ВСУ очень плохая.

    Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».

    «Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.

    Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.

    Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.

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    22 января 2024, 05:23 • Новости дня
    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

    Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

    Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.

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    22 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

    Афганское радио Hurriyat опубликовало кадры с выжившими при крушении летевшего в Москву самолета

    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане
    @ Hurriyat Radio English

    Tекст: Александра Юдина

    Афганское радио Hurriyat опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) фото выживших в результате крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета.

    Так, на фото видны четверо выживших и обломки разбившегося самолета, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что разбившийся в Бадахшане небольшой российский самолет был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата.

    По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли, передает ТАСС.

    Известно, что во время полета женщина находилась на аппарате ИВЛ, супруг ее сопровождал. За состоянием пациентки следили два медика.

    По данным радиостанции, поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета завершили военно-воздушные силы, сформированные радикальным движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    Выжившие спасены и доставлены в центр района Ко Аб рано утром в понедельник.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    21 января 2024, 18:22 • Новости дня
    Полиция задержала избившего девушку актера Андрея Гариста
    Полиция задержала избившего девушку актера Андрея Гариста
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве полиция задержала актера из фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста, который избил девушку в ходе конфликта в квартире, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Как сообщает ТАСС, в ночь на воскресенье в квартире одного из домов, расположенных в 3-м Павелецком проезде, произошел конфликт что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе драки мужчина нанес женщине телесные повреждения.

    На место происшествия прибыли полицейские, они задержали мужчину, которым оказался актер театра «Ленком» Андрей Гарист. Согласно предварительному диагнозу, у женщины резаная рана кисти.

    Полицеские осмотрели квартиру, в ней были обнаружены и изъяты банки с высушенными растениями, которые были направлены на исследование. Экспертиза показала, что что часть изъятого вещества растительного происхождения является наркотическим средством.

    В отношении актера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Гарист снялся в фильмах «Подольские курсанты» и «Тихие воды – 2».

    Ранее суд в Калининграде приговорил местного бизнесмена Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно за избиение актера Павла Прилучного в 2020 году.

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    22 января 2024, 13:39 • Новости дня
    Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
    Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», сообщило издание «Украинская правда».

    По словам Зеленского, этот документ – «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», передает РИА «Новости».

    Такими землями, согласно указу Зеленского, на Украине считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей», передает Lenta.ru.

    Свое решение Зеленский объясняет тем, что Россия якобы на протяжении веков совершала и продолжает совершать действия, «направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

    В документе говорится, что Россия должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке и его свободное использование, предоставить доступ к украиноязычным средствам массовой информации, а также гражданские, социальные, культурные и религиозные права.

    Президент Украины поручил правительству и международным экспертам разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

    Напомним, в сентябре Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма.

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    22 января 2024, 05:55 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

    Капитан ВМС США в отставке Табах призвал не стесняться уничтожать население России

    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не должна стесняться агрессии против России, даже если население будет уничтожено, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах украинскому YouTube-каналу «Вышка».

    Табах полагает, что «агрессию» может «загасить еще большая агрессия». В пример он привел уничтожение половины населения Третьего рейха, а также  сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки американцами, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    21 января 2024, 22:39 • Новости дня
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

    Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

    Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

    Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.

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    22 января 2024, 00:04 • Новости дня
    Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане

    AI: Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане и попросил помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане добрался до села Педу и попросил о помощи жестами, сообщил телеканал Afghanistan International (AI).

    Жители Педу отвели потерпевшего крушение к представителям «Талибана» (движение признано террористической организацией и запрещено в России), оказалось, что иностранцы, бывшие на борту самолета, также находятся у них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Afghanistan International.

    По данным Telegram-канала Mash, добрался до Педу россиянин Игорь Сывороткин, который является медицинским работником.

    Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    22 января 2024, 10:18 • Новости дня
    Нарышкин сказал, кого США продвигают на пост премьера Украины

    Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинского посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову Вашингтон продвигает на должность нового премьер-министра Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    21 января 2024, 17:58 • Новости дня
    Около Крыма заметили самолет ВМС США во время попытки удара ВСУ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Принадлежащий ВМС США самолет курсировал около западного побережья Крыма во время попытки авиаудара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из данных портала Flightradar24.

    По информации портала, неизвестный самолет, который принадлежит ВМС США, «нарезал круги» примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова, передает ТАСС.

    Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.

    Приблизительно в течение 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги».

    Ранее дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам России.

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    22 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке

    Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ

    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, но этого мало. Однако если он найдет в себе мужество раскритиковать действия Киева на заседании Совбеза, это можно будет приветствовать. В целом же Запад все чаще начинает дистанцироваться от преступной деятельности офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка.

    «Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.

    «Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.

    «Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.

    «Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.


    Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.

    Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.

    Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

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    22 января 2024, 11:31 • Новости дня
    Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек

    ГБР: Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек, в том числе двух полицейских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы Украины начали расследование обстоятельств убийства военнослужащим нацгвардии двух женщин и двух полицейских в подконтрольном Киеву городе Лимане ДНР, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

    Согласно сообщению ГБР, в данный момент ведется досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в Лимане. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии, передает ТАСС.

    Там добавили, что в воскресенье жительница Лимана вызвала полицейских из-за конфликта с военнослужащим, после чего с полицейскими пропала связь, на место происшествия отправилась другая группа, которая обнаружила на месте тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями, а также тела пенсионерки и ее дочери.

    Как указывает ГБР, возбуждено дело по статьям УК об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

    Ранее иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

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