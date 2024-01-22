Анкара потребовала информирования от западной разведки об операциях в стране

Hurriyet: Западная разведка не сможет совершать операции в Турции без предоставления данных правительству

Tекст: Александра Юдина

По информации анонимного дипломата, ряд западных разведывательных организаций получил возможность вести в Турции бизнес – приезжать и уезжать без разрешения. В этой связи Анкара заявила о неприемлемости таких перемещений, передает РИА «Новости».

Как отметил источник издания, представители западных спецслужб отреагировали «жестко», однако Анкара не изменила принципиальной позиции.

Известно, что западные спецслужбы в ответ пустили слух, что это происходит из-за поддержки турецких властей Ирана, однако ничего не изменилось – Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию.

«Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию», – резюмировал источник газеты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган научился получать, что хочет, несмотря на сопротивление США.