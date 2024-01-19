И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.18 комментариев
Глава Минтранса рассказал о росте объема пассажиропотока авиакомпаний и РЖД
В 2023 году авиакомпании перевезли порядка 105 млн пассажиров, что более чем на 10% превышает уровень прошлого года, а объем пассажиропотока на сети РЖД вырос на 5,5% по отношению к прошлому году и достиг почти 1,2 млрд человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в рамках Дня пассажирской логистики.
Он подвел итоги работы транспортной отрасли в 2023 году. Так, была продолжена реализация трех традиционных программ развития субсидирования авиаперевозок. Объем поддержки по ним составил более 30 млрд руб. Особое внимание уделено поддержке доступности полетов на Дальний Восток, говорится в Telegram-канале Минтранса.
В регионы продолжают поступать новейшие автобусы и электробусы, трамваи и троллейбусы. В 2023 году в рамках программ Минтранса России передано почти 4,5 тыс. единиц нового подвижного состава.
В этом году в регионы планируется передать еще порядка 7,5 тыс. единиц. По итогам 2024 года общественный транспорт будет обновлен в 82 регионах. «В ближайшее время пойдут по Волге современные отечественные скоростные пассажирские суда. Водным маршрутом протяженностью 675 км будут связаны Нижегородская область, Татарстан и Чувашская Республика.
Также, по словам Савельева, ввод в эксплуатацию системы ФГИС «Такси» позволил сделать рынок таксомоторных услуг конкурентным и безопасным для пассажиров.
Технологический суверенитет отрасли обеспечивает внедрение отечественных систем бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Помимо этого, Савельев рассказал о создании цифровой платформы «Российский транспорт», которая позволит создать механизм бесшовной пассажирской логистики.