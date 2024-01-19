Полиция опровергла участие скинхедов в избиении подростка в Челябинске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщали местные СМИ, вечером в среду в микрорайоне Чурилово подростки толпой избили восьмиклассника и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Уточнялось, со слов отца пострадавшего, что это были скинхеды. Личности нападавших были установлены, оказалось, что нападавшие – знакомые школьника, учащиеся его и соседней школ, с которыми подросток поссорился до этого, передает РИА «Новости».

Как сообщили в ГУ МВД, установлено, что подростки не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур, а причиной произошедшего стал бытовой конфликт, возникший на почве неприязненных отношений. Там добавили, что нападавшим от 12 до 16 лет, с ними «проводится дальнейшая необходимая работа».

Ранее в Ульяновске подростки напали на 10-летнюю девочку.