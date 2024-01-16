На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Посольство России: Под угрозой выдворения из Латвии оказалось почти 800 пенсионеров
Из Латвии могут депортировать 1167 российских граждан, при этом 789 из них – пенсионеры старше 60 лет, сообщило посольство России в республике.
По данным дипведомства, под угрозой депортации оказались в том числе инвалиды. В своем Telegram-канале посольство рассказало историю слабовидящей с рождения 72-летней женщины, которой грозит депортация.
Решение Риги о депортации россиян связано с реализацией поправок к закону «Об иммиграции», ужесточающими требования для продления ВНЖ.
Напомним, ранее в Россию выдворили 82-летнего гражданина Латвии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высылку пенсионеров-россиян из стран Балтии «абсолютным позором».