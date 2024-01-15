Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 700 тыс. рублей за треш-стримы

Tекст: Елизавета Шишкова

Законопроект предлагает дополнить статью 13.15 КОАП (злоупотребление свободой массовой информации) положениями об установлении ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению подобных деяний, передает ТАСС.

Предлагается установить наказание за такие нарушения в размере от 200 до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Должностным лицам грозит штраф от 300 до 700 тыс. рублей.

Нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценности. Исключением являются материалы зарегистрированных СМИ, а также материалы, используемые в научных или медицинских целях.

Также Комитет ГД поддержал законопроект о признании стрима с места совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса.

Статью 63 Уголовного кодекса предлагается дополнить пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). Треш-стримы как отягощающее обстоятельство также вносятся в десять статей УК РФ, среди которых «убийство», «побои» и «похищение человека».

Документом предлагается ввести дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по статьям, определяющим ответственность за умышленное причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью, побои, истязание и незаконное лишение свободы. Таким образом, суды смогут ограничивать преступникам доступ в интернет.

Напомним, Генпрокуратура разработала проект об оперативной блокировке в сети противоправного контента.