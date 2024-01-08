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    Киевский режим превратил в «орков» население Украины
    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ
    Захарова подсказала МИД Италии порядок создания единой армии ЕС
    FT: Финансовые планы G20 ослабят санкции против России
    Немцы назвали фамилию желаемого канцлера
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    Американист раскрыл подоплеку таинственной госпитализации главы Пентагона
    Разведка США: Ракеты Китая заполнены водой вместо топлива
    Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Запад создают свои версии истории

    Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тайна Рождественской радости

    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    14 комментариев
    8 января 2024, 08:18

    ГП разработала проект об оперативной блокировке в сети противоправного контента

    Генпрокуратура разработала законопроект об оперативной блокировке в сети противоправного контента

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором разработала проект закона об оперативной блокировке противоправного контента в сети, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ГП отметили, что работа направленна на совершенствование механизма противодействия распространению в сети противоправного контента, передает ТАСС.

    Разработанный совместно с профильными ведомствами законопроект предусматривает оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы.

    В декабре в Госдуму был внесен законопроект о запрете треш-стримов.

    7 января 2024, 13:15
    МВД сообщило о новом обязательстве мигрантов в России

    Мигрантов обязали с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России

    МВД сообщило о новом обязательстве мигрантов в России
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД России утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранные граждане при получении патента или при трудоустройстве в России.

    Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке, передает РИА «Новости».

    Также к документу необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. После этого документы попадут в территориальный отдел МВД. Приказ вступит в силу 7 января.

    В начале года после задержаний в Петербурге из России выдворят 40 мигрантов.

    Коментарии (80)
    7 января 2024, 16:40
    Американист раскрыл подоплеку таинственной госпитализации главы Пентагона

    Американист Дробницкий: Пентагон мог умышленно скрывать от администрации Байдена информацию о госпитализации Остина

    Американист раскрыл подоплеку таинственной госпитализации главы Пентагона
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Остин, конечно, не был обязан сообщать Байдену о своей болезни. Однако тот факт, что он утаил эту информацию, говорит не только о межклановой борьбе в США, но и о проблемах в системе управления государством. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован, однако общественность, Белый дом и Конгресс узнали об этом лишь спустя четыре дня.

    «В этой истории много странностей. Но совершенно очевидно, что мы наблюдали сбой в системе управления Соединенными Штатами. Более того, непонятно, от чего лечили Остина, известно лишь, что он был в отделении интенсивной терапии», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    «Любопытно, что об этом не сообщили ни в Белый дом, ни в Совет национальной безопасности, ни в профильный комитеты Конгресса. Строго говоря, нет никакого закона, который обязывал бы чиновников Пентагона сообщать о подобных случаях администрации. Но в то же время надо понимать, что на четыре дня важное звено ведомства просто выпало из системы», – добавляет он.

    «Причем, как сейчас становится понятно, на это время функции Остина перенимались заместителем лишь частично. В целом, то, что мы видим в США при администрации Байдена – это распад системы госуправления. Этот процесс начался еще при Трампе, но тогда он был связан с тем, что экс-президента «вязали по рукам и ногам». А при Байдене силу набирает межклановая борьба, которая сказывается на управлении страной», – рассуждает эксперт.

    «Да, государственная машина пока работает и продолжает двигаться, но мы из раза в раз наблюдаем сбои, все отчетливее видна эрозия. И очевидно, что в США становится все сложнее принимать какие-то серьезные решения, прийти к согласию в каких-либо вопросах. Полагаю, что под этим знаменем пройдет весь 2024 год», – указывает собеседник.

    «Я допускаю, что когда у Остина возникли проблемы со здоровьем, в Пентагоне долго думали, а стоит ли вообще об этом сообщать Салливану. Ведь он не только советник по нацбезопасности, но и представитель клана Клинтонов, в то время как главу Пентагона принято считать последователем идей Обамы. В контексте нынешней политической действительно это играет важную роль», – замечет аналитик.

    «И на фоне этой борьбы даже нельзя спрогнозировать, была ли парализована работа Пентагона во время отсутствия Остина. Ведь на деле внутри ведомства могли проистекать какие-то тайные процессы, о которых мы узнаем только через несколько месяцев», – заключил Дробницкий.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Об этом в пятницу, 5 января, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Радиоведущий Тодд Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США.

    Однако о ситуации со здоровьем Остина не сообщили не только общественности, но и Белому дому, пишет Politico. По данным издания, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал Джо Байдену информацию о госпитализации министра обороны только 4 января, после того как ему самому стало известно об этом.

    Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и президент. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.

    Конгресс был оповещен еще позже – в пятницу, 5 января, за 15 минут до раскрытия информации для общественности. По данным издания, информация о госпитализации скрывалась в том числе от высокопоставленных чиновников Пентагона и лидеров Конгресса. Некоторые сотрудники министерства узнали о произошедшем из пресс-релиза.

    Сам Остин признал, что ведомству следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации и взял на себя ответственность за утаивание информации. «Я обязуюсь работать лучше», – пообещал чиновник. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах сокрытия информации о состоянии здоровья главы Пентагона.

    Коментарии (34)
    7 января 2024, 17:00
    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ

    На Украине оценили потери ВСУ в полмиллиона солдат

    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за месяц теряет около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО она потеряла 500 тыс. человек, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Властям страны следует опубликовать правдивые цифры потерь ВСУ, поскольку люди должны осознавать серьезность ситуации и быть мотивированы для отправки на службу в армию, сказал Луценко в эфире украинского телевидения.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Добавим, что «мобилизация» стала «словом 2023 года» на Украине по версии онлайн-словаря современного украинского языка. Также в лидерах были слова «контрнаступление», «уклонист», «дрон», «позиционная война» и «лето в Крыму».

    Кроме того, на Украине в продаже появились маски стариков для маскировки от мобилизации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (73)
    7 января 2024, 19:54
    СМИ: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

    КП: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие из страны артисты перестали интересовать публику за рубежом, билеты на их концерты плохо продаются, а частота самих выступлений сокращается, пишут СМИ.

    У группы «Сплин» в 2024 году запланированы только два концерта, в феврале один должен пройти в Лондоне, второй в марте в Будве (Черногория), пишет «Комсомольская правда».

    По данным издания, там проданы только дешевые билеты «на галерке».

    Егор Бортник (Лева из «Би-2», признан иноагентом в России) запланировал концерты там, где за границей отдыхают соотечественники, это Турция и Пхукет. Стоимость билетов в Стамбуле составляет от 8,9 тыс. рублей. На новогодние праздники у группы не было частных концертов.

    Дубайский концерт Земфиры (признана иноагентом в России) в декабре отменили, поскольку 70% билетов не удалось продать. В билет за 120 тыс. рублей был включен ужин.

    Билеты на концерт «Машины времени» с иноагентом Андреем Макаревичем в Ереване, который перенесли с осени на апрель, продаются от 2,8 тыс. рублей, но аншлага нет.

    У остальных сбежавших артистов ситуация с концертами еще хуже – их нет или отменяют из-за отсутствия продаж билетов, а Светлана Лобода и Вера Брежнева, как пишет издание, и вовсе остались без работы.

    Коментарии (61)
    7 января 2024, 20:52
    Немцы назвали фамилию желаемого канцлера

    Немцы высказались за смену Шольца на Писториуса на посту канцлера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть немецких граждан желает, чтобы действующий канцлер Олаф Шольц покинул свой пост, а должность занял действующий министр обороны Борис Писториус, говорится в исследовании социологического института Insa, пишет Bild.

    Опрос показал, что 64,3% респондентов желали бы передачи должности канцлера Писториусу, против высказались 24,6%, а 11,2% воздержались, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    При этом даже большая часть сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), куда входят оба чиновника, желают поменять Шольца на Писториуса (47,9% против 47,1%).

    При этом СДПГ с Шольцем как с кандидатом в канцлеры в случае выборов готовы поддержать 19% респондентов, с Писториусом – 23%.

    Глава Insa Херман Бинкерт отметил, что Писториус популярен как у избирателей Левой партии, та к и у «Альтернативы для Германии».

    Опрос проводился 4-5 января, в нем принимали участие 1004 человека.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем может быть причина потери популярности Шольцем, и почему в прессе появились утечки о возможной его досрочной отставке.

    Коментарии (25)
    7 января 2024, 16:09
    Захарова подсказала МИД Италии порядок создания единой армии ЕС

    Захарова спросила о необходимости существования НАТО в случае создания армии ЕС

    Захарова подсказала МИД Италии порядок создания единой армии ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Создание единой европейской армии влечет за собой вопрос о необходимости НАТО, указала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы итальянского МИД Антонио Таяни о необходимости создания вооруженных сил ЕС.

    «Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она напомнила, что ранее декларировалось о расходовании этих средств на обеспечение безопасности ЕС.

    Также она отметила, что до формирования армии ЕС нужно понять, на чьем топливе она будет ездить и летать. В ином случае в Брюссель сможет приехать президент США и пригрозить поднятием цен на топливо, если эта армия не нападет на тех, кого он не укажет.

    Дипломат отметила, что Евросоюзу следовало бы начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, разобраться с беженцами и мигрантами, а уже потом создавать армию.

    Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейскому союзу необходима своя собственная объединенная армия. При существовании США, Китая, России, кризисов на Ближнем Востоке и в других местах европейцы могут быть защищены только Евросоюзом, считает министр.


    Коментарии (22)
    7 января 2024, 15:56
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия бьет ВСУ на совершенно другом уровне

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Удары Украины по России обернулись против нее самой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары киевского режима по российским населенным пунктам обернулись для него ответной атакой ВС России по стратегическим объектам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Совершенные Киевом атаки «фактически обернулись» против него, что привело к еще большим разрушениям, указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    Россия, по его словам, «бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп».

    Последние ракетные атаки дали понять, что Украине нечего противопоставить этому натиску, хотя у нее и есть западные комплексы ПВО.

    В конце прошлого года Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.


    Коментарии (20)
    7 января 2024, 18:25
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие танки на Украине выходят из строя даже не вступая в бой, при этом у них есть сложности с циклом обслуживания и документацией, пишет Der Spiegel.

    Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.

    В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.

    Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.

    Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».

    Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.

    При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».

    Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.


    Коментарии (32)
    7 января 2024, 11:57
    FT: Финансовые планы G20 ослабят санкции против России

    В FT предупредили, что планы G20 приведут к ослаблению санкций против России

    FT: Финансовые планы G20 ослабят санкции против России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Планы «Большой двадцатки» по ускорению международных платежей могут обернуться тем, что санкции против России будут ослаблены, пишет газета Financial Times.

    Подобное ускорение затруднит соблюдение антироссийских и других санкций, пишет «Ура.ру» со ссылкой на FT. Также план G20 не предусматривает блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушит требования ряда санкций со стороны США.

    По прогнозам Банка Англии, стоимость трансграничных транзакций, включая оптовые платежи между финансовыми учреждениями, розничные переводы и денежные переводы, достигнет 250 трлн долларов к 2027 году по сравнению со 150 трлн десятилетием ранее.

    По этой причине в Британии реформу системы платежей сочли «институциональным провалом» G20 и призвали найти некий компромисс «для обеспечения соблюдения экономических санкций».

    Ранее сообщалось, что власти Бразилии приветствуют участие российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

    Напомним, прошедший год стал худшим для американского доллара. Впрочем, в новом 2024-м эксперты ждут продолжения его ослабления. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах этого финансового явления.

    Коментарии (5)
    7 января 2024, 11:56
    В Британии сочли истеричным поведение Залужного

    Британский аналитик Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Олег Исайченко

    Британский аналитик Александр Меркурис считает, что у главкома ВСУ Валерия Залужного произошла истерика на фоне массированных ударов ВС России по военным объектам на Украине.

    «У него была полная истерика. Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», – заявил аналитик. По его словам, состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.

    Меркурис также назвал ракетные удары ВС России разрушительными для морального духа солдат ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на эфир YouTube-канала The Duran.

    Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.

    Еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    2 января, ВС России продолжили наносить удары по военным объектам, о чем также подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Коментарии (12)
    7 января 2024, 13:36
    Названа причина смерти 20-летней спортсменки Анастасии Середы

    В возрасте 20 лет умерла российская шорт-трекистка Анастасия Середа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская спортсменка Анастасия Середа в ночь на 7 января умерла в Уфе после инфекционного заболевания.

    «Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы», – сообщили в социальных сетях представители Союза конькобежцев России. Организация выразила соболезнования родственникам спортсменки.

    Тренер девушки Марина Яшина сообщила, что Середа попала в больницу месяц назад с инфекционным заболеванием. «Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен», – передает ТАСС.

    В Следственном комитете России сообщили, что спортсменка умерла из-за осложнений на фоне гриппа. Почувствовала недомогания она в конце 2023 года, потом наступило ухудшение состояния и ее положили в больницу.

    «К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп», – сообщили в пресс-службе СКР.

    По словам матери Середы, причиной смерти спортсменки стали осложнения от гриппа А. «У нее был грипп А, в больницу она попала. А потом осложнения: отек мозга и кома, из которой, к сожалению, не вышла», – рассказала она изданию «Известия».

    Коментарии (14)
    8 января 2024, 05:39
    Киев затопило нечистотами

    На западе Киеве прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу

    Киев затопило нечистотами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Борщаговка на западе Киева прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу и припаркованные автомобили.

    Ситуация усложняется тем, что в украинской столице –11°C, и к утру все может превратиться в каток, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Телеканал напоминает, что в декабре в Киеве наблюдались проблемы с метрополитеном – из-за подтопления закрывали несколько станций подземки.

    Ранее сообщалось, что у мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов. Чиновник и бывший боксер задекларировал недвижимость после требований Евросоюза.

    Коментарии (33)
    7 января 2024, 11:04
    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на официальную отмену

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине ранее отказались официально праздновать Рождество 7 января, но граждане продолжают отмечать праздник в этот день.

    По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает местное издание «Страна».

    Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».

    В 2022 году раскольничья Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.

    Коментарии (46)
    7 января 2024, 10:26
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Германии уже больше года пытаются выяснить, кому принадлежат дроны, которые заметили над местами тренировок немецких военных с украинскими и над казармами, пишет газета Bild.

    Для выяснения была создана специальная группа для борьбы с дронами, но перехватить беспилотники пока не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Сам бундесвер считает, что за дронами «стоит Москва», несмотря на отсутствие доказательств.

    Российские дипломаты в Берлине ранее отмечали, что некоторых немецких политиков охватила шпиономания, им «везде мерещится рука Кремля».

    Ранее в Германии признали опасность российских дронов «Ланцет».

    Коментарии (29)
    7 января 2024, 11:15
    Власти Риги возмутились из-за русских народных песен на ярмарке

    В Риге власти города возмутились из-за русских народных песен на ярмарке

    Власти Риги возмутились из-за русских народных песен на ярмарке
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс пообещал провести проверку после исполнения русских народных песен на рождественской ярмарке.

    Он отметил, что это было не муниципальное мероприятие, пообещав «тщательно проанализировать» договор с теми, кто его устроил, передает RT.

    Ратниекс добавил, что власти «будут работать над предотвращением подобных ситуаций». Возмущенных мэр пытался успокоить тем, что «нигде не было текстов, восхваляющих Россию».

    Ранее власти Латвии пригрозили депортацией 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.

    Коментарии (46)
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    Восемь неожиданных сценариев для экономики в 2024 году

    2024 год может принести российской и мировой экономике целый ряд сюрпризов, как приятных, так и не очень. При стечении определенных обстоятельств, как полагают эксперты, способны реализоваться восемь весьма неожиданных сценариев. О чем идет речь и какие это могут быть обстоятельства? Подробности

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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    «Богарные условия». Как херсонский НИИ риса бьется за урожай без воды

    Не для того Россию ждали, чтобы сейчас руки опустить, говорят в НИИ риса Херсонской области. После трагедии июня 2023 года, когда Украина совершила теракт на дамбе Новокаховской ГЭС, орошавшие поля Херсонщины каналы пересохли. Культуры, требующие много воды, в первую очередь рис, теперь выращивать невозможно. Но ученые за несколько месяцев перестроились на исследование культур, способных прижиться на местности в новых, пока что практически боевых условиях. Подробности

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    Тайная болезнь главы Пентагона выявила эрозию системы власти в США

    Пентагон четыре дня скрывал факт госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Сам Остин сообщил об этом постфактум, когда пошел на поправку. Происшествие вызвало волну негодования среди граждан Америки, а также в Белом доме, Конгрессе и Совете нацбезопасности. Эксперты уверены – Пентагон неслучайно скрыл информацию, так как этот инцидент указывает на глубокие внутриполитические проблемы в Вашингтоне. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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