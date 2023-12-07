Госдуме предложили запретить треш-стримы

Законопроект о запрете треш-стримов внесен в Госдуму

Tекст: Антон Антонов

Распространение подобных материалов, как указано в тексте законопроекта, должно вести к включению в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, передает ТАСС.

Метелев сообщил, что наказание за треш-стримы предусматривает штрафы до 700 тыс. рублей и конфискацию имущества. Суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, передает РИА «Новости».



Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который предписывает соцсетям вести мониторинг с целью выявления запрещенных материалов. Также должны быть внесены поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», чтобы соответствующие материалы не могли распространять среди детей.

Предлагаемые изменения в УК предусматривают, что публичная демонстрация в соцсетях умышленного преступления является отягчающим обстоятельством. Ужесточается ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров (убийство, причинение вреда здоровью разной степени тяжести и соответствующие угрозы, побои и истязание, похищение и незаконное лишение свободы, использование рабского труда).

Напомним, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который также является одним из соавторов законопроекта, заявлял, что стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы) необходимо запретить как явление.