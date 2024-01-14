МИД Китая указал на невозможность Тайваня стать отдельным государством

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Тайвань не станет отдельным государством

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал министр, Тайвань не станет отдельным государством, он вернется в состав Китая.По его словам, принадлежность Тайваня Китаю обусловлена декларацией, которая была принята в 1943 году по итогам Каирской конференции. Отмечается, что согласно этому документу, все территории, отторгнутые у КНР Японией, должны были быть возвращены Китаю, передает ТАСС со ссылкой на египетский информационный портал Al Youm As Sabi.

Глава китайского внешнеполитического ведомства предупредил внешних игроков от вмешательства во внутренние дела КНР и подчеркнул, что Пекин «решительно ответит на подобные шаги». Он добавил, что планы об объявлении Тайваня независимым государством не увенчались успехом в прошлом, и этого не случится ни в настоящем, ни в будущем.

Накануне победивший на выборах на Тайвани Лай Циндэ уже пообещал противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин и дальше будет придерживаться принципа «одного Китая».