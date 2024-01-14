Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
Павильон Минобороны начал работу на выставке «Россия»
Павильон «Армия детям. Город профессии. Будущее страны» Министерства обороны РФ начал работу на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщили в военном ведомстве.
Как сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов, руководством Министерства обороны было принято решение о создании на площадке Международной выставки-форума «Россия» специального павильона военного ведомства, гости которого могут попробовать себя в различных военных специальностях, ознакомиться с основными направлениями деятельности ведомства, а, возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность в том, что новая площадка станет излюбленным местом для ее гостей.
Как отметили в Минобороны, гости площадки смогут посетить «Командный пункт», интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, сектор «БПЛА», где юные посетители смогут научиться управлять беспилотниками.
В военном ведомстве добавили, что в составе экспозиции павильона были оборудованы секторы «Военное образование Министерства обороны РФ», «умный» класс Суворовского военного училища с системой «умных» парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона «Профессии Министерства обороны РФ».