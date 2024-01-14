Павильон Минобороны начал работу на выставке «Россия»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов, руководством Министерства обороны было принято решение о создании на площадке Международной выставки-форума «Россия» специального павильона военного ведомства, гости которого могут попробовать себя в различных военных специальностях, ознакомиться с основными направлениями деятельности ведомства, а, возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность в том, что новая площадка станет излюбленным местом для ее гостей.

Как отметили в Минобороны, гости площадки смогут посетить «Командный пункт», интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, сектор «БПЛА», где юные посетители смогут научиться управлять беспилотниками.

В военном ведомстве добавили, что в составе экспозиции павильона были оборудованы секторы «Военное образование Министерства обороны РФ», «умный» класс Суворовского военного училища с системой «умных» парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона «Профессии Министерства обороны РФ».