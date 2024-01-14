Командующий ТОФ рассказал о перевооружении АПЛ «Антей» на новые ракетные комплексы

Командующий ТОФ подтвердил переоснащение «Антеев» ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Лиина в интервью «Военной приемке», лодки проекта 949А имеют очень хороший модернизационный потенциал, передает РИА «Новости».

По его словам, одна из подводных лодок 949-го проекта проходит модернизацию, в ходе которой будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами связи, радиотехнического вооружения, будут поставлены новые обслуживающие комплексы. Лиина добавил, что, хотя «Антей» другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно, как и «Ясень».

Напомним, в декабре 2021 года источник в судостроительной отрасли сообщил, что АПЛ «Челябинск» переделают в носителя крылатых ракет «Оникс» и «Циркон» по проекту 949АМ, работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины «Иркутск».