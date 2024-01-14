В Wildberries назвали дату начала выплат компенсаций продавцам

Wildberries планирует начать выплаты компенсаций продавцам после пожара с 15 января

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в компании, необходимо время, чтобы завершить оценку ущерба, с 15 января Wildberries планирует начать выплату компенсации продавцам частями, передает РИА «Новости». Там добавили, что размер компенсации будет рассчитываться так, как если бы товар был продан 13 января, при этом пострадавшие товары не попадут к покупателям..

В компании добавили, что для установления точной суммы компенсации площадка проводит осмотр склада после допуска МЧС и сверяет данные электронных учетных систем.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по пожару на складе в Петербурге.

Госстройнадзор Петербурга заявлял, что не давал Wildberries разрешение на ввод складского помещения в Пушкинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. метров.