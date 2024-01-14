Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
В Wildberries назвали дату начала выплат компенсаций продавцам
Wildberries планирует начать выплаты компенсаций продавцам после пожара с 15 января
Маркетплейс Wildberries с 15 января планирует начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Петербурге, сообщили в компании.
Как сообщили в компании, необходимо время, чтобы завершить оценку ущерба, с 15 января Wildberries планирует начать выплату компенсации продавцам частями, передает РИА «Новости». Там добавили, что размер компенсации будет рассчитываться так, как если бы товар был продан 13 января, при этом пострадавшие товары не попадут к покупателям..
В компании добавили, что для установления точной суммы компенсации площадка проводит осмотр склада после допуска МЧС и сверяет данные электронных учетных систем.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по пожару на складе в Петербурге.
Госстройнадзор Петербурга заявлял, что не давал Wildberries разрешение на ввод складского помещения в Пушкинском районе.
Напомним, ранее сообщалось, что площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. метров.