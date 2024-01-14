Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.13 комментариев
Израиль ударил по двум городам в секторе Газа
Al Jazeera: Израиль ударил по двум городам в секторе Газа
Израильские в воскресенье утром военные нанесли два удара по двум городам в секторе Газа, есть погибшие, сообщил телеканал Al Jazeera.
Армия Израиля ударила по городу Дейр-эль-Балах в центре анклава и по жилому дому в центре города Рафах в южной части сектора, утверждает Al Jazeera, передает ТАСС.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив готов сражаться до полного уничтожения ХАМАС.