Признавшегося в хамстве из-за музея Сталина посла Польши критикуют в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Машкевич в интервью грузинским СМИ вспомнил, что в 2022 году МИД Грузии «пробовал поставить его на место» после заявлений из-за недопустимости функционирования дома-музей Сталина в Гори.

«Я тогда очень деликатно, но послал... я сказал очень грубое слово... как представитель Польши, я не могу иначе реагировать», – сказал Машкевич.

В соцсетях Грузии эти слова посла назвали «недипломатичными» и «аморальными», напомнив, что такая позиция является «вмешательством во внутренние дела Грузии».

«Учат нас уму, когда у самих в Польше массовые протесты», «Неужели послы позволяют себе такое поведение в других странах?», – отмечают пользователи социальных сетей.

Реакции МИД Грузии на заявление посла Польши пока нет.

Напомним, что на этой неделе посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен была вызвана в МИД Грузии после того, как назвала «олигархом, который накопил капиталы в России» почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.