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    Какой сценарий конфликта на Ближнем Востоке выгоден России
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
    Володин объяснил, зачем США ударили по Йемену
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры
    Нацгвардия Техаса выгнала пограничников с границы с Мексикой
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    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    48 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    13 января 2024, 10:35

    Признавшегося в хамстве из-за музея Сталина посла Польши критикуют в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич признался в хамстве по теме дома-музея Сталина, что вызвало критику дипломата в социальных сетях Грузии, , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Машкевич в интервью грузинским СМИ вспомнил, что в 2022 году МИД Грузии «пробовал поставить его на место» после заявлений из-за недопустимости функционирования дома-музей Сталина в Гори.

    «Я тогда очень деликатно, но послал... я сказал очень грубое слово... как представитель Польши, я не могу иначе реагировать», – сказал Машкевич.

    В соцсетях Грузии эти слова посла назвали «недипломатичными» и «аморальными», напомнив, что такая позиция является «вмешательством во внутренние дела Грузии».

    «Учат нас уму, когда у самих в Польше массовые протесты», «Неужели послы позволяют себе такое поведение в других странах?», – отмечают пользователи социальных сетей.

    Реакции МИД Грузии на заявление посла Польши пока нет.

    Напомним, что на этой неделе посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен была вызвана в МИД Грузии после того, как назвала «олигархом, который накопил капиталы в России» почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.

    12 января 2024, 15:59
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением выступил заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в связи с визитом британского премьера Риши Сунака в Киев.

    Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

    «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.

    Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

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    12 января 2024, 15:29
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

    Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

    Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

    В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

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    12 января 2024, 17:04
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшую неделю поразила на Донецком направлении более 1,5 тыс. украинских военных, пять танков, две БМП Bradley, пять «Козак» и 14 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили шесть атак со стороны Украины. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны уточнили, что в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, БПЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что Россия поразила пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Отмечается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В Минобороны сообщили, что авиацией ВКС и средствами ПВО за неделю сбиты самолеты Су-27 и Су-25, и вертолет Ми-8 ВСУ, а также уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В ведомстве подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

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    12 января 2024, 21:46
    СМИ: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

    Ambrey: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

    СМИ: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, предположительно перевозивший российскую нефть, сообщила британская компания Ambrey.

    По данным Ambrey, речь идет о судне, капитан которого ранее проинформировал об обстреле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Выпущенная в сторону судна ракета упала в воду в 400-500 метрах от его борта, передает ТАСС.

    Экипаж танкера заметил три небольших плавсредства, с одного из которых и мог быть произведен выстрел. Пострадавших нет, судно продолжило идти по своему маршруту.

    В Ambrey утверждают, что нападавшие действовали на основе устаревшей информации о связи судна с британской компанией. Также в компании заявили, что это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами.

    Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

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    12 января 2024, 18:32
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четверо украинских моряков находятся в плену у мятежников-хуситов в Йемене, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением, передает ТАСС.

    После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. По данным командования армии США, хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов.

    Напомним, в ночь с 11 на 12 января ВС США и Британии, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в Йемене.

    Коментарии (27)
    12 января 2024, 17:57
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (45)
    13 января 2024, 01:11
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

    Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».

    Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.

    Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (15)
    13 января 2024, 05:32
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

    Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

    Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

    Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.

    Коментарии (2)
    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

    Коментарии (10)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (37)
    12 января 2024, 17:48
    Эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины

    Глава эстонской разведки Кивисельг признал серьезный ущерб от ракетных ударов России по военным объектам Украины

    Эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина несет серьезный ущерб от российских массированных ракетных ударов по военным объектам, несмотря на то что Киев всегда отрицает это, заявил глава эстонской военной разведки Антс Кивисельг.

    Как указал Кивисельг, в последние недели Россия активно использует бомбардировщики дальней авиации и ракеты «Калибр» для ударов по Украине, что «наносит значительный ущерб военным объектам», передает РИА «Новости».

    По его словам, на территории Украины были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений.

    Он добавил, что тактика ВС России по-прежнему направлена на истощение запасов систем ПВО Украины, и с наступлением холодов можно ожидать больше массированных атак со стороны России, поскольку сейчас она производит больше боеприпасов, чем использует.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением.

    Коментарии (15)
    12 января 2024, 18:44
    Проекты по популяризации семейных ценностей получили поддержку Фонда президентских грантов

    Гендиректор Фонда президентских грантов Чукалин: Проекты по популяризации семейных ценностей получат более полумиллиарда рублей

    Проекты по популяризации семейных ценностей получили поддержку Фонда президентских грантов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    15% из числа всех проектов, поддержанных в этом году Фондом президентских грантов, направлены на поддержку и популяризацию семейных ценностей. На эти проекты выделено больше полумиллиарда рублей, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В пятницу по итогам заседания координационного комитета фонда было объявлено о том, что по итогам первого конкурса этого года поддержку президента получат более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО.

    «Проекты по семейным ценностям вышли на третье место. Из 11 направлений нашего конкурса одно так и называется – Поддержка семьи», – сказал Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

    По его словам, только по этому грантовому направлению поддержано 15% из числа всех проектов. «На эти проекты выделено больше полумиллиарда. А всего мы выделяем 4,4 млрд рублей. Учитывая, что 1 февраля стартует второй конкурс и там тоже есть это направление, то это будет огромное подспорье для того, чтобы поддержать проекты, связанные с популяризацией укрепления семейных ценностей», – пояснил Чукалин.

    О том, что более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,4 млрд рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году, заявил в пятницу первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    «Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов. Таким образом, из федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 6,3 млрд рублей», – сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета фонда. Его цитирует ТАСС.

    Всего в этот раз на гранты главы государства претендовали почти 11 тыс. инициатив. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,9 млрд рублей.

    В ходе заседания также стало известно, что 458 некоммерческих организаций получают гранты от фонда впервые, еще 257 – лишь во второй раз (за семь лет и 17 проведенных конкурсов), а 196 – в третий. Это говорит не только о доступности президентской поддержки, но и о том, что НКО не попали в зависимость от одного источника.

    Победившие инициативы охватывают всю территорию страны. 64 проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут реализовываться в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

    Среди победителей этого конкурса 17 ведущих НКО, занимающихся реабилитацией участников СВО. Общая сумма выделяемых им грантов – 169 млн рублей. В частности, союз «Кибатлетика» получит грант в размере 25 млн рублей на то, чтобы подготовить три площадки для реабилитации тех, кто после ранения в ходе СВО должен пользоваться протезом. Первая площадка будет расположена в ЛНР, вторая появится в Белгородской области (туда смогут обращаться и люди из соседних областей), а третья откроется в Подмосковье – она будет работать для нуждающихся в такой помощи из разных регионов России.

    Самый большой грант – 49 млн рублей – выделяется «Российскому Красному Кресту» на долгосрочный проект: за три года команда планирует сформировать сообщество квалифицированных помощников по уходу за нуждающимися людьми и сделать свою цифровую платформу-агрегатор для поиска таких помощников ведущей в стране.

    Один из самых маленьких грантов – 112 тыс. рублей – получит Центр социального обслуживания «Мы-Вместе!» из города Вытегры Вологодской области. В проекте запланирована воспитательная и просветительская работа с подростками группы риска.

    В начале февраля стартует следующий конкурс фонда, заявки на участие в нем можно будет подать до 15 марта.

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    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    13 января 2024, 04:23
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты и Британия вновь произвели авиаудар по йеменской столице Сана, сообщил источник в администрации города.

    Удар нанесен по северной части Саны по авиационной базе Ад-Длейми, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Информацию об ударе подтвердил телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

    До этого Пентагон сообщал, что США и их союзники при авиаударах по Йемену использовали свыше 150 боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США и Британия нарушили резолюцию ООН, нанеся удары по Йемену.

    Коментарии (24)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

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