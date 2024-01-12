В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.5 комментариев
Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни
Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).
Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».
Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.