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    «Голубой огонек» стал менее голубым

    @ smotrim.ru

    9 января 2024, 12:18 Мнение

    «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Похоже, что разгон Промпартии в 1930 году – это были цветочки по сравнению с разгоном Партии Голых вот надысь, перед самым новогодним чёсом певцов ртом и профессиональных трясогузок. Ну, во всяком случае по охвату информационного покрытия и градусу истерии. Но если присмотреться – а когда же еще очищать атмосферу? Похоже, что мы становимся свидетелями пересмотра и перекладывания ценностей из одного влиятельного потока – телевизионного, в другой – интернетный.

    Наверное, у кого-то сложилось впечатление, что телевизионный в нонешних условиях слабовато отрабатывает все, что нужно отработать, и вообще стремительно утрачивает влияние, особенно на молодую и современную аудиторию. Там, в ящике, наметилась генерационная лакуна – его смотрят люди, которые еще после школы умели правильно ставить мягкий знак в возвратных глаголах и благосклонно смотрят на вымышленные московские страсти в советских фильмах. Даже если живут в Дудинке.

    Телевизор тем временем полностью потерял людей, которые не знают такого школьного предмета, как астрономия, но зато верят всему, что пишут в Telegram, даже если пишут про них самих. Такого зрителя уже не затащишь останками дряблого пугачевского клана к экрану в новогоднюю ночь.

    Так что было весьма любопытно глянуть, как каналы будут душить друг дружку за скудеющее внимание – и значит, за грядущие бюджетики и плюшки. Партия телевизора и партия интернета сошлись на своем Куликовом поле. Все это отразилось на ночной программе 31 числа и до утра 1 января.

    Так как из всех руководителей без маски выступила только Тинатин Гивиевна Канделаки, прямым обращением призвав смотреть ТНТ, то с ТНТ и начнем. У них сложносочиненный, распределенный подход к новогоднему развлечению – тут тебе и «Камеди» на все руки мастера, и отдельный хрустящий огурчик к стопочке – «Иван Васильевич меняет всё». 

    Промо этого капустника на базе классической совкомедии получилось знатным за счет срочного вырезания из него Бедросовича на манер исчезновения Генриха Ягоды с групповой фотографии со Сталиным. Картина была обречена на общественное внимание: все пошли смотреть – а где же зияющие пустоты, оставленные блестящим гением песни и танца? Все оказалось seamless, как колготки – «бесшовные». Взамен зритель получил актерский праздник, который обычно актеры себе устраивают на театре по разным случаям – от дня рождения главрежа до получения премии Ленинского комсомола.

    Большой набор преходящих за счет острой актуальности шуток про НАТО, а Шурик из арийской белокурой бестии превратился в торговца с южного рынка, Тимуру Батрутдинову не хватает питерского благородства Юрия Яковлева, а так все миленько. И во вставной челюсти повествования есть реально дорогие зубы – технологически отличные времена типа номера Барби-Коки. Особого стыда зрелище не вызывает, а некоторые исполнители прям тянут на открытие – Марина Валерьевна Демещенко (polnalyubvi) в «Прекрасном далеко». И я очень гордился этим новым знанием, пока сегодня не узнал, что моя внучка 13 годков давным-давно ее слушает.

    Приведя таким образом свой культурный уровень в соответствие с запросами поколения интернета, я тем не менее пошел посмотреть, что там у Первого.

    А там, собственно, «Голубой огонек», вокруг которого каждый год и так идейно-бытовая драка с применением вербального насилия. По идее, именно «Голубой огонек» должен был стать основной жертвой печально известной вечеринки и стать наконец менее голубым. Это тоже сработало как гениальное промо и пришлось все посмотреть от начала до конца.

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать» – речь о «патриотическом блоке» с Шаманом, Газмановым & Co c приглашенными парнями из зоны СВО. Звучала и украинская мова – как демонстрацию широченной души России показали Акима Апачева с его «Плыве кача», и экран наполнился атмосферой гоголевского ужаса. Это круто, но я не уверен, что это то время и то место. Кстати – исполнителей родом с Украины оказалось на экране полным-полно, что также нас выгодно отличает от соседей. Но если честно, парням в форме было, кажись, неуютно на этом шикарном – без иронии – празднике поп-песни и пляски. 

    Тут было каждой твари по паре и даже талантливые не по годам дети типа юного Мирона Проворова или Арины Даниловой. Топовый уровень продакшена и в том, что у нас какое-то невероятное количество невероятно красивых певиц. Индустрия готовит их просто как пирожки. В пору говорить о «стиле Первого» так как они звучат, как будто слеплены одним продюсером, практически в одной тональности и у них, боюсь, одна гармония на все песни. Но уже не клезмер эпохи всяческих укупников – и то хорошо.

    Группа молодых исполнителей с прозвищами домашних животных Бурито-Бьянка-Джони- Нюша и т.д. – тоже некоторым образом сливаются в качественном однообразном звучании. Были и совсем перверты типа Cream Soda в латексных костюмах из фетишного секс-шопа. 

    То есть зрелище было рассчитано на максимально широкую аудиторию. Так что пили и гуляли. Как завещал батяня-комбат.

    Кстати, о комбате. Сдается, что новогоднее шоу на канале «Звезда» было наиболее адекватно сегодняшнему моменту и задачам как канала в принципе. Там были нормальные люди – и участники СВО, и их семьи, были видеосюжеты с передовой и даже телемосты – все было очень сдержанно и трогательно. Без пафоса и черного латекса на заднице. И с точки зрения момента и телевизионного продукта именно «Звезда» на первом месте в моем хит параде. Хотя с точки зрения подбора музыкантов было слишком очевидно, что артисты поделили поляну – более актуальные и богатые – на «Первый», остальные на «Звезду». То есть папа Газманов на «Первый», Родион Газманов – на «Звезду».

    Ну, в общем, возвращаемся в интернет. В этом году в нем будет интересно. 

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