Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам

Tекст: Кристина Цыцура

Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением, передает ТАСС.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. По данным командования армии США, хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января ВС США и Британии, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в Йемене.