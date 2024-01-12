В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?2 комментария
Пентагон заявил о вскрытых благодаря Украине проблемах в цепочках поставок ВПК США
Пентагон: Украинский опыт помог выявить проблемы в цепочках поставок ВПК США
Военная помощь Украине позволила обнаружить недочеты в цепочках поставок в оборонной промышленности США, заявила помощник министра обороны США по вопросам оборонной промышленности Лора Тейлор-Кале.
Она отметила, что при разработке Стратегии развития национальной оборонной промышленности США важным элементом стал западный опыт оказания помощи Украине и другим странам. Опираясь на «опыт Украины и пандемии COVID-19», американские специалисты, по ее словам, смогли уделить внимание «ключевым вызовам» и «осознать наличие очевидных проблем в цепочках поставок не только в малых секторах или в конкретной группе секторов, но повсеместно», передает ТАСС.
Стратегия развития национальной оборонной промышленности США была представлена Пентагоном в четверг.
Газета The New York Times ранее писала, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.