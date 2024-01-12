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    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин 2024-й даст шанс старым украинским политикам

    Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    15 комментариев
    12 января 2024, 03:42

    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

    По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения, а Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что когда Десантис станет пенсионером, он поможет ему за то, что США помогали украинским пенсионерам.

    Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    11 января 2024, 16:52
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не будет по указке США осуждать якобы использование Россией ракет КНДР в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.

    Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.

    По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.

    Коментарии (30)
    11 января 2024, 08:18
    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Артиллерист группировки «Восток»: ВСУ лишились преимущества на Южно-Донецком направлении

    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины теперь значительно меньше обстреливают позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, украинские войска утратили преимущество, заявил артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук.

    Он отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью, передает ТАСС.

    «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал Машук.

    Накануне Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков.

    Коментарии (22)
    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (18)
    11 января 2024, 09:17
    Киев захотел использовать корабли НАТО для охраны коридоров в Черном море

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки, сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

    Неижпапа в интервью украинским СМИ сообщил, что лично обращался к партнерам по НАТО с данным вопросом. При этом будут ли реализованы эти предложения, пока неизвестно, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году – еще один.

    Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Коментарии (20)
    11 января 2024, 12:36
    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение сел Победа и Новомихайловка позволит ВС РФ продвинуться к Курахово

    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Южно-Донецкое направление действительно стало более спокойным для Российской армии. Нынешнее положение дел открывает возможность для освобождения сел Победа и Новомихайловка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении.

    «Относительное спокойствие на Южно-Донецком направлении объясняется двумя моментами. Во-первых, противник сейчас испытывает дефицит боеприпасов и вынужден экономить их. Поэтому плотность огня с его стороны снизилась», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, мы продолжаем наращивать количество БПЛА для борьбы с ВСУ. Те же «Ланцеты» используются против артиллерии, а малые коптеры для целей поменьше. В целом обстановка на Южно-Донецком направлении благоприятная для Российской армии. После взятия Марьинки начались бои на востоке Георгиевки. Кроме того, наши военные приближаются к селам Победа и Новомихайловка. Последняя, насколько известно, уже охвачена с двух сторон. В районе Угледара ситуация стабильная», – подчеркнул собеседник.

    «На данный момент следует ожидать, что наша армия продолжит локальные продвижения на Южно-Донецком направлении. В частности, для российских войск важно освободить села Новомихайловка и Победа. Это позволит решить две задачи. Во-первых, в перспективе взятие этих населенных пунктов позволяет идти к городу Курахово. Во-вторых, оно существенно усложняет ситуацию для ВСУ в Угледаре», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее в группировке «Восток» заявили о потере украинскими военными преимущества на Южно-Донецком направлении. Артиллерист с позывным Машук отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью. «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал он.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

    Кроме того, российскими войсками было нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и боевой машине РСЗО «Град».

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Также он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 16:44
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение огня на украинской территории неприемлемо для Киева, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Пауза на поле боя – это «не пауза в войне», она не означает прекращения конфликта и не ведет к политическому диалогу с Россией или с кем-то еще, заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Он пояснил, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России. Вместе с тем Зеленский признал, что страны ЕС не успевают пополнять боевые запасы украинской армии.

    До этого Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

    Коментарии (25)
    11 января 2024, 16:29
    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России

    Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Замглавы Совета безопасности России в своем Telegram-канале обратил внимание на заявления «отдельных тупоголовых вояк из Бандеростана», которые предложили в качестве лучшего метода борьбы с Россией уничтожить пусковые установки по всей российской территории. По словам Медведева, они предлагают сделать это с помощью переданных Западом ракет большой дальности.

    Это значит, что киевский режим «рискует нарваться» на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В пункте указывается применение обычного оружия против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

    «Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что об этом должны помнить все наследники «Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе» из числа тех, кто поддерживает нацистов на Украине.

    Ранее Медведев заявил, что ОПК полностью выполнил заказ по поставкам вооружений.

    Коментарии (44)
    11 января 2024, 15:21
    На Украине признали, что ВС России научились отражать атаки морских дронов
    На Украине признали, что ВС России научились отражать атаки морских дронов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные научились отражать атаки украинских безэкипажных катеров, заявил командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа.

    Часть уловок украинских военных, отработанных в 2022 и 2023 годах, уже неприменима в 2024 году, нужно менять тактику, технические характеристики используемой техники, сказал Неижпапа в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВС России научились применять авиацию для отражения атак безэкипажных катеров.

    Коментарии (13)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (20)
    11 января 2024, 11:22
    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО
    @ 59.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии, которая возмутила участников спецоперации, сообщили в горадминистрации.

    Молоковских оказался на мероприятии в шапке и куртке с нашивкой в виде норвежского флага итальянского бренда одежды премиум-класса Napapijri из линии одежды, посвященной Скандинавии. Сообщалось, что это возмутило пермских участников СВО из штурмового отряда, поскольку Норвегия оказывала финансовую поддержку ВСУ.

    В мэрии сообщили РИА «Новости», что Молоковских «публично выразил сожаление о своей неосмотрительности». Шапка, как рассказал чиновник, была приобретена достаточно давно, на вид ее логотипа он не обращал внимания. Данный аксессуар Молоковских исключил из своего гардероба, добавили в горадминистрации.

    Также там отметили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО и их семей.

    Коментарии (17)
    11 января 2024, 19:28
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    Глава государства отметил, что к тем же, кто оказался за границей, у него «есть вопросы». Он отметил, что служба на территории Украины обязательна для всех жителей, и не только на фронте, передает ТАСС.

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Коментарии (26)
    11 января 2024, 07:10
    В Калуге над техническим сооружением насосной станции взорвался БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в четверг на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв украинского БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    В Telegram-канале он указал, что результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовской областью.

    Коментарии (7)
    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (11)
    11 января 2024, 09:57
    ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    «К северу и югу от Клещеевки за полтора дня артиллерия уничтожила три украинских опорных пункта», – цитирует Гагина ТАСС.

    Он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Клещеевки, потеряли за сутки 280 военных и два танка.

    Коментарии (0)
    11 января 2024, 15:37
    В Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС

    Представитель ЕК не смогла назвать сроки и следующие шаги по вступлению Украины в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия все еще изучает возможные следующие шаги в направлении членства Украины в Евросоюзе, однако пока не готова назвать какие-либо сроки, сообщила представитель ЕК Ана Писонеро.

    У нее уточнили, когда в ЕС планируют перейти к практическим шагам по присоединению Украины в сообщество. По словам Писонеро, на данном этапе ЕК решает, когда приступить к работе над следующими шагами в соответствии с выводами Евросовета, передает РИА «Новости».

    Конкретных сроков представительница ЕК не назвала.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

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