Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Израиль подал иск в CAS из-за отстранения хоккейной сборной от соревнований
The Jerusalem Post: Федерация хоккея Израиля подала иск в CAS на отстранение сборной от соревнований
Федерация хоккея Израиля подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за исключения национальной команды из турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает газета The Jerusalem Post.
Как сообщает издание, совет IIHF принял решение об отстранении Израиля от соревнований под эгидой организации из соображений безопасности, передает ТАСС. Там добавили, что решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.
Ранее в IIHF допустили приостановку контрактов легионеров с клубами КХЛ.