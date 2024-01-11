Изображение Сталина решили убрать с иконы в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В заявлении Грузинской Патриархии в четверг отмечается, что «в канонических текстах не упоминается встреча Святой Матроны со Сталиным».

Также ГПЦ отмечает, что встречу Святой Матроны со Сталиным «не признает Церковь России».

«Поэтому требуется изменить на иконе данный эпизод», – подчеркивает ГПЦ.

«Альянс патриотов Грузии», передавший в дар собору эту икону, заявил, что согласен с позицией ГПЦ и подчинится этому предложению.

Икона была залита краской оппозиционной активисткой Натой Перадзе, после этого у ее дома проводятся митинги протеста.

За варварский акт против иконы МВД Грузии ведет дело – Перадзе грозит крупный денежный штраф либо заключение под стражу на срок в 15 суток.