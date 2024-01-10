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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    29 комментариев
    10 января 2024, 18:53

    Песков рассказал о работе Минобороны по решению проблем бойцов СВО

    Песков заявил, что Минобороны проделало гигантскую работу по решению проблем бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Масштаб специальной военной операции большой, какие-то накладки и проблемы все равно неизбежны, но Минобороны России и другие ведомства проделали гигантскую работу для их устранения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя организационные проблемы, о которых Путину в последнее время рассказывали бойцы или их близкие, отметил, что накладки неизбежны, но система во многом налажена, передает ТАСС.

    По его словам, президент России беседует с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день.

    В декабре Путин заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, однако все бойцы должны иметь равные соцгарантии.

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

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    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

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    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    10 января 2024, 14:17
    Путин раскрыл секрет своей высокой работоспособности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

    Заведующий отделением Чукотской окружной больницы Денис Клосс поинтересовался «личным секретом» Путина, как можно восстановиться при столь напряженной работе без полноценного отпуска.

    «Есть известная шутка на этот счет: как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь», – пошутил президент, но серьезно добавил, что «это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться», передает ТАСС.

    «Когда человек попадает на уровень ответственности, у него открываются определенные возможности, которых раньше никто не видел. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю», – раскрыл свой «секрет» глава государства.

    Ранее Путин на встрече с общественностью в Анадыре рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.

    Коментарии (11)
    10 января 2024, 11:59
    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря

    Президент Владимир Путин добирался на снегоболотоходе от аэропорта до Анадыря

    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин передвигался во время своей поездки на Чукотку на снегоболотоходе.

    Отмечается, что от аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на этом виде транспорта, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку и уже посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых».

    Коментарии (15)
    10 января 2024, 13:53
    Путин на Чукотке рассказал о карьерном пути от плотника до президента
    Путин на Чукотке рассказал о карьерном пути от плотника до президента
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с общественниками в Анадыре рассказал о своем карьерном пути от плотника до разведчика, кандидата экономических наук и президента.

    В ходе встречи один из участников напомнил, что президент ранее говорил о своем профессиональном бэкграунде, в том числе о том, где тот учился делать окна, передает ТАСС.

    «Смотрите, я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того, чтобы платить нам определенные деньги – а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали – нужно было начислять эти деньги. Но чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали», – сказал президент.

    Он отметил, что его биография хорошо известна – университет, школа, правоведение, Ленинградский государственный университет (ныне Петербургский государственный университет).

    «Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки», – пересказал Путин.

    «Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все», – заключил лидер страны.

    Коментарии (26)
    10 января 2024, 08:47
    Путин впервые приехал на Чукотку

    Президент Владимир Путин с рабочим визитом приехал на Чукотку

    Путин впервые приехал на Чукотку
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку.

    В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для Путина, передает ТАСС.

    Напомним, 15 марта 2023 года Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

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    10 января 2024, 14:02
    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (17)
    10 января 2024, 12:45
    Путин заявил о важности Чукотки для всего мира
    Путин заявил о важности Чукотки для всего мира
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопросы Чукотки важны не только для всей страны, но и для всего мира, заявил президент Владимир Путин, общаясь с жителями Анадыря.

    «Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что эти маршруты важны для всей страны и для всего мира, и уточнил, что один из них – это Северный морской путь. В регионе сосредоточено множество вопросов, представляющих «огромный интерес для Российской Федерации в целом», подчеркнул глава государства.

    На обсуждении в Архангельске отмечалась важность отдельных населенных пунктов Чукотки, часть из них вписана сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку.

    «С губернатором [Чукотки Владиславом Кузнецовым] мы поговорим отдельно и по цифрам, и по всем вопросам жизнедеятельности региона», – подчеркнул Путин.

    Также президент в ходе встрече с жителями Анадыря отмечал, что лучше всего наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 14:12
    Путин назвал самодостаточность России главным итогом прошлого года
    Путин назвал самодостаточность России главным итогом прошлого года
    @ Ольга Мальцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия является сильной и самодостаточной во всех смыслах страной, она продемонстрировала это всему миру, что является важнейшим результатом прошлого года, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Главное, что мы показали сами себе и всему миру – это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», – сказал российский лидер в ходе встречи с жителями Анадыря, передает ТАСС.

    Путин добавил, что ведущие экономики Европы сейчас переживают сложные времена, и указал на их зависимость от России.

    «Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», – сказал он.

    Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году.

    Коментарии (39)
    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (3)
    10 января 2024, 02:23
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал идею выделить Украине дополнительное финансирование со стороны США на 65,5 млрд долларов.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) одну из версий законопроекта о бюджетных ассигнованиях, Маск заявил: «Еще 65 млрд долларов для Украины? Какая стратегия выхода?». Он заверил, что поддерживает Украину. Однако, по его словам, сложившаяся ситуация похожа на вечный конфликт «без прогресса». Маск посетовал, что «просто жертвуют молодежью страны без каких-либо территориальных приобретений», передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон возмутился тем, что американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней.

    Коментарии (2)
    10 января 2024, 12:28
    Путин нашел странным расположение аэропорта в Анадыре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположение чукотского аэропорта удивило главу государства Владимира Путина, который посетил регион в среду.

    «Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город – с другой. Странновато», – цитирует президента ТАСС.

    Он предположил, что «наверное, был какой-то смысл» при выборе такого места для воздушной гавани.

    При осмотре круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре хозяйка теплицы Наталья Макатрова отметила, что жители хотят увидеть мост. Она отметила, что их там проживает 12 тыс. человек.

    Путин отметил, что на Чукотке есть АЭС. Макатрова предположила, что в регионе появятся новые станции, поскольку страна развивает Севморпуть.

    «К этому идем», – заключил президент.

    Напомним, Путин добирался от аэропорта в Анадыре на снегоболотоходе.

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