Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Прокуратура обжаловала отказ ареста высмеивавшему славянок таджикскому блогеру
Столичная прокуратура обжаловала отказ суда об аресте таджикского блогера Раджабзоду Джумабоя, обвиняемого по делу об экстремизме, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Симоновского райсуда Москвы об отказе ареста подозреваемого, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее суд отказался заключать под стражу блогера из Таджикистана Раджабзода Джумабоя. Напомним, на него завели дело по статье о возбуждении ненависти или вражды после роликов, где он высмеивал девушек славянской внешности.