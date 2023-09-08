  • МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
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    Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино
    Боррелль пообещал Грузии не отдать ее России
    Мнения
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    17 комментариев
    8 сентября 2023, 16:46

    Шойгу вручил участникам СВО звезды Героев России

    Министр обороны Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим за совершенные подвиги в ходе СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трем военнослужащим – Героям России, совершившим подвиги в ходе военной спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве рассказали, что звания Героя России удостоены командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты РХБЗ Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля, проявившие мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, передает ТАСС.

    «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу. Поздравляю вас!» – приводятся в сообщении слова министра.

    Ранее Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения СВО.

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (38)
    7 сентября 2023, 19:55
    Кардиолог назвал предвестники внезапной смерти

    Кардиолог Ашихмин объяснил разные симптомы у мужчин и женщин при приближении внезапной смерти

    Кардиолог назвал предвестники внезапной смерти
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При инфарктах характерна боль в грудной клетке, а при тромбоэмболии легочной артерии – одышка, но и одно, и второе может стать причиной сердечной смерти, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя разные симптомы у мужчин и женщин при приближении внезапной остановки сердца.

    Американские ученые из Института сердца в Седарс-Синай провели исследование, в рамках которого определили, что может указывать на приближение внезапной остановки сердца. Так обнаружилось, что симптомы у ряда женщин и мужчин разнились. У мужчин чаще предупреждающим сигналом была боль в груди, у женщин – одышка. При этом у представителей обоих полов также наблюдались учащенное сердцебиение, приступообразная активность и даже симптомы гриппа. Результаты работы были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

    «Вообще существует «мужской» и «женский» инфаркт. У мужчин, как правило, крупные артерии перекрываются большими тромбами, а у женщин это происходит в меньшей мере. Боль в грудной клетке – это в первую очередь как раз проявление инфаркта. Вероятно, именно у мужчин при данном наблюдении чаще случались инфаркты, но в работе авторы это не уточняют», – говорит Ашихмин.

    Он рассказывает, что бывают разные причины внезапной остановки сердца. Это может произойти в результате аритмии (нарушения ритма сердца), инфаркта, тромбоэмболии легочной артерии (нарушения кровообращения в легких в результате закупорки крупных или мелких артерий).

    «При тромбоэмболии легочной артерии у пациентов наблюдается одышка, при инфаркте миокарда отмечается боль в грудной клетке. Гендерные отличия прослеживаются в разных заболеваниях, но 100% деления, естественно, нет», – объясняет врач.

    Кардиолог также отмечает, что с помощью электрокардиография (ЭКГ), когда пациент находится в покое, можно выявить его предрасположенность к внезапной сердечной смерти. Причем обнаружиться это может как у пациента, имеющего проблемы с сердцем, так и у здорового. Так, например, специалист поведал историю, когда предрасположенность к сердечной смерти выявили у 18-летнего хоккеиста, не имеющего жалоб. В результате обследования юноше пришлось отказаться от большого спорта.

    «Хочу подчеркнуть, что при резко возникших выраженной боли в грудной клетке, одышке и судорогоподобной активности или судорогах, которые бывают не только при эпилепсии, необходимо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Все эти симптомы по отдельности могут быть предиктором того, что наблюдается и при внезапной сердечной смерти», – заключил Ашихмин.

    Ранее Ашихмин в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

    Коментарии (46)
    8 сентября 2023, 00:22
    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ

    Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года

    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16, заявил наемник из США Мэттью Вандайк.

    Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что авиация в следующем году у ВСУ будет, «F-16 уже в пути». «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский наемник отметил, что возведенные российскими военными укрепрайоны с минными полями чрезвычайно усложнили задачу для ВСУ.

    Между тем западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут ВСУ изменить баланс сил в зоне СВО. Признавали это и на Украине.

    Коментарии (28)
    7 сентября 2023, 22:37
    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией

    Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, не обладая эффективной контрстратегией, оказалась в большой беде, Киеву следует искать выход из конфликта с Россией, заявили американские военные аналитики.

    Так, ветеран ВВС США Стивен Майерс в комментарии USA Today заявил, что российские силы «являются экспертами в расстановке ловушек». По его оценке, Украина и США остро нуждаются в поиске выхода из сложившейся ситуации.

    С ним согласился профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, который считает, что ни назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова, ни дополнительная помощь с американской стороны не спасут положение для киевского режима, передает РИА «Новости».

    Во Вьетнаме, Ираке и Афганистане американцы полагались на тактику конвенциональной войны, и все закончилось поражением, отметил Макфейт. Пентагон, по его словам, не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в ходе военной кампании на Украине.

    Украина, по словам эксперта, «идет в никуда». «Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице», – заключил ученый.

    В Кремле не раз подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 03:40
    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту

    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Бизнесмен написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась она в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре».

    Маск отметил, что, согласись он на просьбу Киева, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта», передает ТАСС.

    О том, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, написал в биографии бизнесмена писатель Уолтер Айзексон. Отрывок из его публикации привел телеканал CNN.

    При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если это сообщение достоверно, то Маск является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 06:41
    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине

    ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике

    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине
    @ Ralph Debes/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Следователи ФСБ предъявили обвинение 21-летней жительнице Читы обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) за то, что девушка снимала и отправляла представителю госпогранслужбы Украины фотографии и видео эшелонов военной техники, следовавшие по железной дороге.

    В Забайкальском краевом суде сообщили ТАСС, что обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.

    По данным следствия, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины.

    Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, полученные представителем иностранного государства фото и видео могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.

    Также, как уточнили в суде, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

    В сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда говорится, что девушка являлась «ярым противником» СВО, свою позицию она не выражала открыто, в том числе в соцсетях. По показаниям свидетелей, это отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась, сказано в заявлении.

    Обвиняемая призналась, что ожидала от своего знакомого по переписке поступления денег, которые рассчитывала использовать для переезда на Украину. Однако 10 июля 2023 года девушку задержали, на следующий день заключили под стражу. Арест продлен до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме.

    Ранее в Курской области вынесли приговор двум жителям Железногорска за незаконный сбыт наркотиков, государственную измену и подготовку к диверсии организованной группой.

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    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (24)
    7 сентября 2023, 18:19
    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов

    Генерал авиации Попов оценил попытки украинских дронов атаковать Ка-52 в воздухе

    Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Беспилотники очень чувствительны к колебаниям воздуха. Скорость движения лопастей вертолета способна вывести БПЛА из строя, однако рой подобных аппаратов может представлять опасность даже для мощных машин. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный военный летчик Владимир Попов. Ранее в сети появилось видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Позже этот ролик породил бурную дискуссию среди экспертов.

    «Беспилотники редко сталкиваются с вертолетами напрямую. Чаще всего подобные ситуации становятся стечением обстоятельств. На то есть причины: у БПЛА крайне мало шансов в открытом бою против вертолета. Движение лопастей создает сильный поток воздуха, справиться с которым дрону сложно. Это приводит к тому, что он попросту уходит вниз и задевает верхушки деревьев», – сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    «К тому же, у беспилотников слабая система автоматической стабилизации. В силу малых размеров аппаратов, они изначально производятся с расчетом на условия, в которых пороги колебания изменения ветра будут незначительными. Этим и обосновываются трудности с запуском БПЛА: они могут стартовать лишь при условии, если боковые порывы не превышают скорости от пяти до шести миль в секунду», – отмечает эксперт.

    «Однако говорить о том, что дроны совершенно не представляют опасности для вертолетов нельзя. Если противник попытается запустить рой аппаратов в несколько эшелонов в глубину и высоту, то выстоять пилоту против такой армады будет непросто. Придется проявить хорошие навыки маневрирования и уходить вверх или вниз», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, несколько хуже ситуация обстоит в момент посадки и взлета. В такие минуты машина является наиболее беззащитной. Однако вертолеты не стартуют с неохраняемых территорий. Речь идет о крупных военных площадках, которые располагают не только «Панцирями», но и солдатами, вооруженными противодронными устройствами», – подчеркивает эксперт.

    «К тому же, вертолеты приобретают способность к маневрированию уже на высоте восьми метров. То есть теоретически у противника есть крайне короткий промежуток времени для того, чтобы попытаться сбить машину. Уложиться в считанные минуты непросто – не думаю, что у противника будет желание так рискованно испытывать судьбу», – резюмирует Попов.

    Ранее в сети было опубликовано видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин. «В данном случае не получилось, но эксперименты в этой области, безусловно, продолжатся, так что недооценивать эту угрозу нельзя», – отметил он.

    По его мнению, «революция беспилотников продолжает менять представления о возможном на поле боя». Рожин подчеркивает, что России нельзя отставать в этой области. «За БПЛА всех типов – будущее военного дела», – уверен эксперт.

    «Пытаться сбить вертолеты или самолеты с помощью дронов – слишком сложно, но теоретически возможно», – уверен автор Telegram-канала «Fighterbomber». Он отмечает: «Бить любым беспилотником самолеты на взлете, посадке, где они не могут маневрировать, очень даже возможно. Это вертолет может взлететь в любую сторону с аэродрома, а самолету нужна ВПП».

    При этом он надеется, что «такие способы работы ДРГ уже просчитаны и что-то придумано для противодействия таким попыткам». С этой позицией согласен и автор военного Telegram-канала «Старше Эдды». По его мнению, беспилотники представляют огромную опасность для авиации.

    «Нашим пилотам АА сейчас надо быть вдвойне осторожнее, противник данным видео показывает, что он пробует тактику воздушного минирования, когда на полетных маршрутах наших вертолетчиков, предполагается постоянное дежурство FPV-дронов. Можно без всяких проблем потерять за день пару десятков дронов, ради такой цели, как Ка-52», – отмечает он.

    «Что касается боеприпаса, то его вполне хватит для уничтожения вертолета. Радует в данном случае одно. Сейчас в мире всего две страны, которые в полной мере освоили применение этого нового вида вооружений и одной из стран являемся мы, правда второй, к сожалению, стал наш противник», – резюмирует эксперт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно вертолеты помогут уберечь Москву от налетов БПЛА противника.

    Коментарии (14)
    7 сентября 2023, 20:12
    Россия созвала заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

    Дипломат Полянский: Россия запросила на 26 сентября проведение открытого заседания СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

    Россия созвала заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия запросила на 26 сентября проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Дипломат пообещал в своем Telegram-канале продолжать «выводить западников на чистую воду».

    Напомним, в конце августа в Германии заявили об украинском следе в диверсии на «Северных потоках». Ранее в Европарламенте указали на причастность к взрывам США.

    Коментарии (33)
    7 сентября 2023, 19:27
    В Германии удивились высокой активности в российских портах

    Институт мировой экономики ФРГ: Выгрузка товаров в контейнерных портах России почти достигла предшествующего СВО уровня

    В Германии удивились высокой активности в российских портах
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Объемы выгрузки товаров в крупнейших контейнерных портах России – Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске – в августе значительно увеличились и почти вернулись на предшествующий СВО уровень, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные германским Институтом мировой экономики.

    Германские эксперты обратили внимание на «удивительно высокую активность» в российских портах, несмотря на западные санкции. Конкретных данных об объемах выгрузки в сообщении института не приводится, передает ТАСС.

    По словам представителя института Винсента Штамера, по движению контейнеровозов нельзя однозначно определить, откуда прибывают товары, но, похоже, Россия снова все активнее участвует в мировой торговле.

    Ранее в четверг в Кремле позитивно оценили ситуацию в российской экономике. Газета ВЗГЛЯД рассказывала про окончательный разворот российской торговли на восток и юг.

    Коментарии (6)
    7 сентября 2023, 18:46
    Гавайцы призвали к отделению от США
    Гавайцы призвали к отделению от США
    @ a37/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители гавайского города Лахайна, уничтоженного пожаром, заявили, что им и всему штату необходимо отделиться от США, пишет Guardian.

    Американские компании и страховщики пытались нажиться на разрушениях от пожара, поэтому Гавайям не следует связывать свою судьбу с США, считают активисты, пишет Guardian.

    После пожара люди начали получать звонки с предложениями о продаже их домов. Губернатор штата Джош Грин решил изучить вопрос о моратории на продажу любой собственности, пострадавшей из-за огня. Член совета округа Западный Мауи Тамара Палтин заявила, что «королевство Гавайи все еще существует», и подчеркнула, что это «оккупированная США» страна.

    В 19 веке королевство имело признанный во всем мире суверенитет, но после переворота, организованного бизнесменами из США, Гавайи вошли в состав американского государства.

    Напомним, в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи погибли 110 человек.

    Коментарии (33)
    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 12:30
    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии

    В Совфеде указали на опасные тенденции в действиях властей Армении

    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Последние недружественные действия Армении в отношении России вызывают опасения. Однако наши дипломаты делают все возможное, чтобы сохранить хорошие отношения между Москвой и Ереваном. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о задержании в армянском городе Горис пророссийских журналистов.

    «Целый ряд недружественных шагов, предпринимаемых Ереваном, не может не вызывать опасений у Москвы. Это касается и антироссийских заявлений руководства Армении, и совместных учений с США, и недавнего задержания журналистов. Мы внимательно следим за ситуацией и говорим о сложившейся проблеме на официальном уровне», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Западные страны, в особенности США, оказывают очень сильное влияние на различные политические силы Армении для того, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа. Москве и Еревану сейчас важно противостоять воздействию извне и сохранять дружественные отношения», – акцентировал он.

    «Я пока не стал бы говорить об изменении политического курса Армении. В Ереване понимают, что Россия часто помогала и до сих пор помогает их стране. Москва является важнейшим гарантом безопасности на Южном Кавказе. США не смогут так просто перебить историческую роль России в этом регионе», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, наши дипломаты работают над тем, чтобы Армения не повторила судьбу Грузии и Украины. Мы сохраняем не только тесные двухсторонние контакты между нашими странами, но и взаимодействие в рамках международных организаций, включая ОДКБ. Таким образом, между Москвой и Ереваном сохранятся дружественные отношения, несмотря на последние антироссийские выпады», – резюмировал Долгов.

    Ранее Telegram-канал «Sputnik Армения» сообщил о задержании в армянском городе Горис блогера Мики Бадаляна и обозревателя Ашота Геворкяна. Оба арестованы в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Идут следственные мероприятия.

    Блогера Мику Бадаляна ранее уже арестовывали в Армении за якобы распространение ложной информации о «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах», но он был освобожден под залог.

    Адвокат Геворкяна и Бадаляна сообщил, что опротестует решение о задержании, поскольку оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из обвиняемых. Передает слова представителя стороны защиты ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание Геворкяна и Бадаляна направлено на срыв Российско-армянского медиафорума, который проходит в Ереване. «Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном – в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», – подчеркнула дипломат.

    Захарова также отметила, что запрет на въезд в Армению ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран, особенно на информационном треке.

    Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость в сфере безопасности от одной страны является стратегической ошибкой, добавив, что его страна «вкусила горькие плоды этой ошибки». Пашинян посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99% была связана с Россией».

    Также Пашинян заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, «в том числе права на свободное передвижение», передает «Интерфакс».

    Как заявил премьер-министр, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.

    При этом Москва не согласна с заявлениями Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа; Россия не хочет и не может покинуть регион, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона Южного Кавказа. «Из Армении уходить Россия не может», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также отметил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе. По его словам, в данном случае очень важным является приверженность всех стран этого региона трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены. «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», – подчеркнул он.

    Кроме того, дипломатический источник сообщил, что в Москве крайне недовольны словами Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ. Российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки. Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

    «Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник. По его словам, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

    Позже президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается. Биягов был назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

    В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.

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    8 сентября 2023, 15:21
    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров: У России есть данные о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    У Москвы есть информация о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр указал, что Россия не запрещает другим странам экспортировать зерно. «Просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он добавил, что атаке пытались подвергнуть и военные корабли, которые патрулировали маршрут газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». При этом Лавров уточнил, что корабли стали патрулировать эти участки Черного моря, потому у России есть информация, что трубопроводы также пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

    Кроме того, Лавров назвал враньем заявления Запада, что причиной энергокризиса стали события на Украине. Министр указал, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическом переходе, а также в отказе от инвестиций в нефть и газ.

    «Немцы вообще от атомной энергии отказались – это глупость огромная, и всячески полагались на ветер, воду, солнце, возобновляемые источники энергии, сами сократили закупки российского газа, нефти. Но солнце светило нечасто, приливы были слабые, ветер дул тихо, а инвестиции в продвинутые формы добычи газа и нефти сократились, поэтому был кризис», – пояснил министр.

    Ранее президент Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России.

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