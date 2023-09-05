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    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    2 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    16 комментариев
    5 сентября 2023, 20:27

    Эрдоган заявил о высокой оценке в мире встречи с Путиным

    Президент Турции Эрдоган заявил о высокой оценке в мире встречи с российским лидером Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были продуктивны и получили высокую оценку во всем мире, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер заявил, что встреча с Путиным была всеобъемлющая и очень продуктивная. Эрдоган считает, что она была высоко оценена миром, потому что обсуждалась зерновая сделка и многие гуманитарные темы, передает ТАСС.

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    4 сентября 2023, 23:59
    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке

    Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана

    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке
    @ President Of Russia/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не намерены менять позицию по зерновой сделке, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

    Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

    Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

    Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.

    Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (25)
    5 сентября 2023, 14:54
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

    Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.

    Коментарии (25)
    2 сентября 2023, 21:22
    Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС

    Посол КНР в Анкаре заявил, что Китай поддержит вступление Турции в БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если страна подаст заявку, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобинь в интервью газете Aydınlık.

    Посол заявил, что Китай хочет присоединения Турции к БРИКС, чтобы вместе расти с развивающимися странами, передает РБК.

    Напомним, Турция не подавала заявку на присоединение к БРИКС.

    Ранее в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Коментарии (20)
    4 сентября 2023, 20:29
    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке

    Эксперты объяснили выгоды России, Турции и Катара от альтернативы зерновой сделке

    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке
    @ Sputnik/Sergei Guneev/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Турции крайне выгодно заключение некой альтернативы зерновой сделке. Так Анкара сможет сохранить статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон, сказали газете ВЗГЛЯД экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее президент Владимир Путин сообщил о проработке альтернативы черноморской инициативе, «но не ее замене».

    «Эрдогану была крайне выгодна старая сделка, но она ушла в историю, потому что Запад не выполнил своих обязательств перед Россией. И теперь Турции нужны новые механизмы. Анкара столкнулась с ситуацией, когда Россия и другие игроки готовы предложить свои варианты решения вопроса», – сказал экономист Василий Колташов.

    «Справедливости ради, Эрдогану и этот сценарий вполне выгоден. Он прекрасно понимает, что ему не хватит всей его хитрости для того, чтобы заставить Запад выполнить изначальные условия», – замечает эксперт.

    «Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Турция включается в процесс замещения украинского зерна за счет ее участия в функциональных механизмах по следующей схеме: сырье – российское, потребители – африканские и ближневосточные, а кредитные и страховые обязательства берет на себя Катар», – объясняет он.

    «Анкара станет посредником или, другими словами, одним из основных бенефициаров новой сделки. Но главным выгодополучателем станет Россия. Именно мы получим ту часть рынков, которые ранее де-факто принадлежали Украине. Более того, мы полностью закроем тему голодающих стран», – указывает собеседник. «Мы не знаем, кто стал инициатором такого механизма. Но не исключаю, что это был Эрдоган, поэтому он и приехал в Сочи к Путину», – полагает Колташов.

    «Альтернатива зерновой сделке – это продукт долгих экономических торгов между Москвой и Анкарой. Турки хотят вторую атомную электростанцию, но по какой схеме она будет строиться, пока не ясно. Если будет предложен вариант «Аккую», то России это не очень интересно. Также идут торги по поводу газового хаба», – добавляет экономист Иван Лизан.

    «У турок интерес простой – они с Украины в прошлом году получили 3,2 млн тонн зерна. Не стоит забывать, что у Анкары мощная мукомольная промышленность, там больше полутысячи предприятий, и одному Богу известно, сколько людей на них работают»,

    – рассуждает он. – «Более того, за Турцией закреплен статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон. Для них Африка, Ближний и Средний Восток, а также немножко Латинской Америки – это непреложные рынки сбыта. И терять их турки не готовы».

    «Кроме того, в Турции довольно интересно устроен бизнес – сырье может ввозиться в страну беспошлинно при условии дальнейшей переработки и экспорта. Не исключаю, что на выходе Россия продаст часть зерна по преференциальной цене, а остальное – по рыночной», – предполагает Лизан.

    «Таким образом, мы сможем получить некую выгоду. Но до того как станет понятен размер дисконта, подсчитать ее невозможно. Катар же в этой истории – просто кошелек. У Турции со своими деньгами не очень хорошо, поэтому страна будет поддерживать их на плаву», – говорит собеседник.

    «Что касается формулировки об альтернативе, но не замене зерновой сделке, это связано с выбыванием украинского зерна с рынка.

    Сельхозпродукция из Украины по-прежнему идет в Европу. Но Киев теряет Африку и Азию, становясь региональным поставщиком, – указал Лизан. – Украина хотела стать житницей Европы? Что ж, пожалуйста».

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи российский лидер анонсировал вероятное соглашение между Москвой, Анкарой и Дохой в части поставок зерна в страны Африки.

    «Предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», – подчеркнул российский лидер. Кроме того, президент сообщил, что Россия запланировала начать бесплатную поставку зерна шести африканским странам «через пару-тройку недель».

    Коментарии (10)
    4 сентября 2023, 17:23
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    @ Валерий Шустов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

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    «Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

    Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (31)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

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    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – цитирует ТАСС Путина.

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    Ранее Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 06:45
    В Турции будущего министра обороны Украины Умерова назвали «ребенком США»

    Aydinlik: Новый министр обороны Украины Умеров станет исполнителем планов США в регионе

    В Турции будущего министра обороны Украины Умерова назвали «ребенком США»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рустем Умеров, кандидатуру которого на должность нового министра обороны Украины предложил Владимир Зеленский, станет исполнителем планов США в регионе, пишут турецкие СМИ.

    Источники турецкого издания Aydinlik сообщили, что Умеров – «политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе».

    В публикации говорится также, что Умеров обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования, которая в украинский период получала поддержку от запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), передает РИА «Новости».

    Турецкие источники заявили, что Умеров «напрямую связан с США». По их сведениям, политик использует в личных целях часть средств, которые он получает от иностранных государств.

    Также в Турции обращают внимание, что Умеров участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX), а его брат Руслан Умеров также учился в крымской школе-интернате и имеет связи в FETO.

    «Оба брата известны в Киеве как «дети Америки», – пишет издание.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Алексея Резникова и предложив на должность Рустема Умерова.

    Газета ВЗГЛЯД писала об опасных качествах, которыми обладает новый глава украинского военного ведомства.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2023, 02:45
    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT

    Дипломатические источники в ООН указали на невозможность подключить Россельхозбанк к SWIFT без согласия ЕС и США

    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT
    @ SWIFT/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT в рамках возобновления зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники в ООН.

    Источники ТАСС пояснили, что обсуждается уже озвученное ранее предложение вести «расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком». Однако, как подчеркнули в ООН, ни организация, ни Турция сами не могут обеспечить подключение дочерней структуры Россельхозбанка к SWIFT, необходимо согласие ЕС и США. Кроме того, сам процесс может растянуться на несколько месяцев.

    Напомним, турецкое агентство Anadolu заявило, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Источник в политических кругах Анкары отметил, что эти условия уже были в изначальных договоренностях, «нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас».

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 09:25
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразить готовность Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Milliyet.

    Согласно информации источников газеты, Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, издание допускает, что в кулуарах перед встречей лидеров Турции и России «возникнет надежда на возвращение России к зерновой сделке».

    Отмечается также, что Эрдоган обсудит 5 сентября с правительством итоги встречи с Путиным, будут подведены итоги переговоров, затронуты события в Турции и экономика.

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (22)
    4 сентября 2023, 06:55
    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи

    ТАСС: Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС сообщил, что во время встречи лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции.

    Кроме того, Эрдоган, вероятно, затронет тему поставок российского природного газа в Европу через Турцию. «Эта тема не менее важна, [чем вопрос зерновой сделки], речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции», – отметил источник.

    Также, по информации турецкой стороны, на повестке будет сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара.

    Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 00:54
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    @ Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

    Как ранее сообщал сам российский лидер, такая договоренность между ним и его визави была достигнута еще до президентских и парламентских выборов в Турции, однако по политическим соображениям решено было отложить встречу на более поздний срок, чтобы это не выглядело попыткой повлиять на результат народного волеизъявления.

    Несмотря на то, что Путин и Эрдоган находятся на постоянной связи, предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из Черноморской инициативы, отмечает ТАСС.

    Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры намечены на середину дня понедельника. В Кремле сообщали, что «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».

    Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад – в октябре 2022 года в Астане, напоминает РИА «Новости».

    Встрече лидеров двух стран предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2023, 13:43
    Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Путин на встрече с Эрдоганом заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к переговорам по зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин в рамках переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию «газового хаба», чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной.

    Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам».

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 15:51
    Переводчик на встрече Путина и Эрдогана оговорился о войне России и Турции

    Tекст: Алина Власенко

    Переводчик на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана оговорился, заявив о войне между странами.

    «Между Россией и Турцией война», – оговорился он, переводя слова турецкого президента, когда тот говорил о конфликте на Украине. После небольшой заминки переводчик поспешил поправиться, что вооруженный конфликт идет между Россией и Украиной. Лидеры России и Турции не отреагировали на трудности перевода.

    Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    2 сентября 2023, 22:42
    Метеорит упал в Турции

    NTV сообщил о падении метеорита на юго-востоке Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Турции наблюдали в небе горящие обломки метеорита, который упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, сообщают СМИ.

    По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, передает ТАСС со ссылкой на Sabah.

    Падение произошло около 20.15 по местному времени (совпадает с мск). Обломки метеорита в небе могли наблюдать жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп. Как сообщает NTV, горящие обломки «осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день», передает РИА «Новости».

    Коментарии (2)
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      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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