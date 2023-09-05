  • Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    16 комментариев
    5 сентября 2023, 16:59

    Путин напомнил о попытках переписать историю Второй мировой в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких европейских странах пытаются переделать историю Второй мировой войны, им «напрочь отшибло память и совесть», заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    «Открытый показ архивных материалов – это достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю. Сейчас, как известно, таких не мало», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, в Европе есть такие люди, которым «напрочь отшибло и память, и совесть».

    Напомним, Путин предложил организовать выставку редких документов времен Великой Отечественной войны.

    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

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    4 сентября 2023, 19:46
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству необходимо проработать решения о приоритетном использовании чиновниками российских автомобилей, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительство и руководства регионов получили задачу принять меры по приоритетному использованию муниципальными и госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Доклад по этому вопросу предстоит подготовить к 1 февраля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие автомобили планируется пересадить российских чиновников.

    Коментарии (37)
    4 сентября 2023, 18:53
    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин заявил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Путин: Беспилотники ВСУ пытались атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» ВСУ постоянно пытаются атаковать, в том числе беспилотниками, которые отправляются из украинских портов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

    «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток», на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России. Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов. Для возвращения России в зерновую сделку нужно договориться, что такого больше не будет», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак. Президент также заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – цитирует ТАСС Путина.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Ранее Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 18:59
    Предельный возраст отсрочки IT-специалистам повышен до 30 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предельный возраст отсрочки от призыва на срочную службу для IT-работников повышен до 30 лет, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ вносит изменения в указ от марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», возраст отсрочки меняется с 27 лет до 30 лет.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 16:22
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит. Он снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 22:32
    Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман

    Путин отметил вклад муфтиев Северного Кавказа в гармонизацию межнациональных отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами муфтиев Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края за вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Абдулаева Ахмеда Магомедовича – муфтия, председателя централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан», – передает ТАСС текст документа.

    Почетными грамотами также отмечены муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазраталий Дзасежев и муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 12:32
    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи

    Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи

    Песков подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предусматривалось, руководители государств планировала только обмен мнениями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу двусторонних отношений и обменяться мнениями по известным региональным проблемам»», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, «эта цель была достигнута».

    Песков также заявил, что не знает, принял ли президент Турции приглашение российского коллеги отдохнуть в Сочи, но считает, что сам факт приглашения говорит о дружественных отношениях глав государств.

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки. Путин заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 16:36
    Путин: Россия борется на Украине с бандеровскими нелюдями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в ходе специальной военной операции борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

    «Надо поднимать и показывать данные. Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся. Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», – цитирует ТАСС Путина.

    Помощник главы государства Владимир Мединский указал, что как минимум 13,5 млн мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной. «Включая те 1,5 млн евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине», — отметил он. В ответ Путин сказал: «И все это есть в архивных документах: приказы, отчеты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Все есть».

    По словам президента, четверть от общего числа жертв Холокоста была уничтожена нацистами и коллаборантами на территории Украины. «Это полтора миллиона человек – женщины, старики, дети, если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв», – привел Путин исторические данные о репрессиях на территории Украины.

    «Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов», – подчеркнул президент. На его взгляд, «это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню».

    Ранее Путин заявил, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

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    4 сентября 2023, 20:18
    Путин поручил разработать нацпроект по формированию экономики данных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Национальный проект по формированию экономики данных планируется разработать в России, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству предстоит обеспечить утверждение нацпроекта по созданию экономики данных до 2030 года, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных, говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

    В нацпроект войдет сбор информации с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передача данных и развитие систем связи нового поколения.

    Проект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с российским оборудованием, технологии программного обеспечения, включая облачные платформы, центры обработки данных и вычислительных мощностей.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 18:37
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о том, будет ли президент России Владимир Путин в каком-либо формате принимать участие в предстоящем саммите G20, пока не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заяви, что точно известно об участии в саммите G20 министра иностранных дел Сергея Лаврова, а что касается «президентского угла», то решение еще не принято», передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Путин поручил возглавить делегацию страны на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.

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    5 сентября 2023, 11:12
    В администрации Эрдогана не подтвердили сообщения о новой встрече с Путиным

    Tекст: Алина Власенко

    Источник в администрации турецкого президента не подтвердил сообщения турецких СМИ о якобы подготовке новой встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

    Источник уточнил, что у него нет информации о подготовке новой встречи, передает РИА «Новости».

    Ранее турецкая проправительственная газета Hurriyet сообщила, что новые переговоры лидеров России и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН.

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки. Путин заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 12:21
    Песков: Путин говорил об атаках Киева на охраняющие «Турецкий поток» корабли

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в понедельник говорил не об атаках Киева на «Голубой поток» и «Турецкий поток», а о нападении на российские корабли, которые охраняют, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент говорил о нападениях на российские корабли, которые охраняют трубопроводы.

    «Надеюсь, я внес ясность», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин упомянул об этом на вчерашних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки», – сказал российский лидер.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 16:03
    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кадровые военные, добровольцы и мобилизованные, все участники СВО должны обладать равными правами, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    «Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО – и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО. Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 13:02
    Песков анонсировал пленарку ВЭФ 12 сентября

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин 12 сентября примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пленарка будет 12 сентября», – сообщил Песков, добавив, что она запланирована на 15.00 по владивостокскому времени, передает ТАСС.

    VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

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