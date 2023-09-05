Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Путин напомнил о попытках переписать историю Второй мировой в Европе
В нескольких европейских странах пытаются переделать историю Второй мировой войны, им «напрочь отшибло память и совесть», заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
«Открытый показ архивных материалов – это достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю. Сейчас, как известно, таких не мало», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, в Европе есть такие люди, которым «напрочь отшибло и память, и совесть».
Напомним, Путин предложил организовать выставку редких документов времен Великой Отечественной войны.