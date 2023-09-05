Путин предложил подготовить выставку документов времен Великой Отечественной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он напомнил, что выставка «100 раритетов российской государственности» прошла несколько лет назад в московском Манеже, на ней Федеральное архивное агентство представило уникальные подлинные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории.

«Многие из них впервые покинули архивные хранилища. Даже для увлеченных историей людей экспозиция стала почти сенсацией», – передает ТАСС слова Путина.

«Предлагаю подготовить такой проект и по теме Великой Отечественной войны, собрать артефакты по ключевым событиям: от первых боев на границе до водружения красного знамени Победы над поверженным Берлином. Резонансные приказы ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии, для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы», – добавил президент.

Также Путин предложил разрешить доступ гражданам к документам о преступлениях нацистов. «Большая работа по расследованию преступлений нацистов на оккупированных территориях идет в рамках проекта «Без срока давности». Гриф секретности снят со многих дел, хранящихся в ФСБ и Минобороны», – цитирует Путина ТАСС.

Эти материалы должны быть доступны для граждан, подчеркнул глава государства.