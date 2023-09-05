Минфин предупредил о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%

Tекст: Алина Власенко

«Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение маржи банков», – пояснил Чебесков, добавив, что также обсуждается повышение первоначального взноса до 20%.



Как отметил Чебесков, повышение ключевой ставки в итоге позволяет банкам зарабатывать больше, передает ТАСС.

Чебесков также сообщил, что Минфин не считает нужным создавать барьеры для компаний, покинувших Россию и решивших вернуться, в виде дополнительных налогов. «Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы», – сказал Чебесков.

По его словам, власти приветствуют инвесторов, которые захотят прийти в Россию, и речи о барьерах для тех, кто захочет вернуться, нет.

Ранее в Минфине сообщили, что стоимость продажи иностранных компаний при уходе из России не занижается искусственно, оценка производится на рыночных условиях.