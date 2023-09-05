Шойгу заявил о планах ВС России получить четыре Ту-160М до конца года

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава ведомства на совещании с руководящим составом ВС России предложил обсудить то, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) реализует план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев в войска, передает ТАСС.

Он пояснил, что в 2023 году российская армия должна получить четыре Ту-160М и шесть самолетов Ил-76МД-90А.

В июле Ростех сообщал, что первый опытный модернизированный Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям.